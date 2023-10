Les cours du soja à Chicago ont légèrement augmenté mercredi, la baisse du dollar américain ayant fait grimper les oléagineux de près de 1 % à un moment donné, avant que l'aversion pour le risque ne ramène les prix vers leurs niveaux d'ouverture.

Le blé a baissé et le maïs s'est retrouvé coincé entre les deux, dans ce qu'un stratège a appelé une "formation de fond" saisonnière pour les marchés agricoles américains, alors que les traders attendent de nouvelles données sur les récoltes et les approvisionnements.

Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade (CBOT), les plus actifs, ont terminé en hausse de 1/4 de cent pour s'établir à 12,73 dollars le boisseau. Le soja de novembre a atteint 12,85 dollars en milieu de séance, la baisse du dollar américain (DXY) ayant renforcé la compétitivité de l'oléagineux sur les marchés mondiaux.

Mais la hausse des taux d'intérêt américains pourrait avoir réduit l'appétit des investisseurs pour le risque, alors que les rendements du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR ont dépassé les 5 % pour la première fois depuis août 2007.

"Je pense que vous voyez les fonds retirer certains risques de la table, ce qui signifie vendre des haricots", a déclaré Scott Harms, spécialiste du risque agricole chez Archer Financial Services à Chicago. "Je pense donc que l'abandon des positions sur le soja et l'huile de soja y est pour beaucoup", a-t-il ajouté. Les contrats à terme de décembre sur l'huile de soja ont chuté de près de 2 %.

Le blé tendre rouge d'hiver de décembre du CBOT a reculé de près de 1,5 % pour terminer à 5,60 dollars, poussé à la baisse par des prises de bénéfices.

Le maïs de décembre a perdu 1 1/2 cents pour atteindre 4,86 dollars le boisseau, se consolidant près d'un plus haut de trois semaines, mais non loin des plus bas observés pour la dernière fois en décembre 2020.

"La demande a été un véritable albatros pour le marché", a déclaré M. Harms, ajoutant que "nous nous attendons à ce que la demande s'améliore à mesure que les approvisionnements sud-américains diminuent à l'approche des mois d'hiver".

Les négociants obtiendront une mise à jour de la demande dans un rapport du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur les ventes nettes à l'exportation prévu jeudi à 7h30 CDT (1230 GMT). (Reportage de Zachary Goelman à New York ; Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et Peter Hobson à Canberra ; Rédaction de Marguerita Choy et Grant McCool)