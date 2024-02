Les contrats à terme sur le soja américain ont chuté d'environ 1,5 % jeudi en raison des données décevantes sur les ventes à l'exportation hebdomadaires des États-Unis et de la forte concurrence du Brésil, où la récolte de soja est en pleine expansion, ont indiqué les négociants.

Le maïs s'est replié en même temps que les contrats à terme sur le soja, tandis que les contrats à terme sur le blé ont progressé en raison d'achats techniques.

A 12:43 CST (1843 GMT), le soja de mars du Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 19-1/4 cents à 12,03 dollars le boisseau. Le maïs de mars du CBOT perdait 2 cents à 4,46-1/4 dollars le boisseau, tandis que le blé de mars gagnait 4-3/4 cents à 6,00 dollars le boisseau.

Le soja a chuté après que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a annoncé que les ventes à l'exportation de soja américain de l'ancienne récolte étaient en hausse de 1,5 %.

au cours de la semaine du 25 janvier à 164 500 tonnes métriques, le chiffre hebdomadaire le plus bas pour la campagne de commercialisation 2023/24 qui a commencé le 1er septembre.

Les opérateurs ont largement ignoré la nouvelle selon laquelle l'USDA a confirmé séparément

de 206 834 tonnes de soja américain au Mexique.

La demande de soja américain a été freinée par la forte concurrence du Brésil, où les prix du soja ont chuté, ainsi que par les difficultés économiques de la Chine.

qui est de loin le plus gros acheteur de soja au monde.

"L'économie chinoise est en partie responsable de cette situation ; la demande n'augmente pas en raison de la baisse des prix, comme on pourrait le croire. On a l'impression que les acheteurs attendent d'en savoir plus sur la récolte brésilienne", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities.

L'incertitude quant à la taille exacte de la récolte brésilienne de soja a soutenu le marché. StoneX, une société de courtage, a revu à la baisse son estimation de la production de soja brésilien.

à 150,35 millions de tonnes métriques, contre 152,8 millions il y a un mois.

Les contrats à terme sur le maïs ont suivi la baisse du soja, mais les déclins ont été limités par les ventes hebdomadaires importantes de maïs à l'exportation aux États-Unis, de plus de 1,2 million de tonnes, ce qui est proche de la limite supérieure des attentes des négociants.

StoneX a estimé que la récolte totale de maïs du Brésil

à 124,5 millions de tonnes, pratiquement inchangée par rapport au mois dernier.

Les contrats à terme sur le blé du CBOT ont augmenté grâce à des achats à bon compte, le contrat au comptant de mars se maintenant près du soutien psychologique de la barre des 6 dollars le boisseau.

après avoir atteint leur plus bas niveau contractuel, mais les inquiétudes persistantes concernant la faiblesse de la demande et la concurrence des approvisionnements de la mer Noire ont continué à peser sur les prix.

La faiblesse des prix en Europe a donné lieu à de nombreuses manifestations. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Peter Hobson à Canberra et de Nigel Hunt à Londres ; rédaction de Paul Simao)