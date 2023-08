Le soja de Chicago a augmenté pendant les échanges asiatiques jeudi, l'incertitude sur l'ampleur de la prochaine récolte américaine et les inquiétudes sur l'insuffisance de l'offre intérieure ayant soutenu les prix.

Le maïs a légèrement baissé tandis que le blé est resté stable avant le rapport hebdomadaire sur les ventes à l'exportation des États-Unis qui sera publié plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,5% à 13,29-1/2 dollars le boisseau, à 0221 GMT.

* Le maïs a perdu 0,1% à 4,81 dollars le boisseau, tout en restant au-dessus du plus bas niveau de 32 mois atteint lors de la session précédente.

* Le blé est resté inchangé à 6,23 dollars le boisseau.

* Les pluies de la fin du mois limiteront le stress des cultures dans le Midwest après une période de chaleur et de sécheresse, a déclaré le Commodity Weather Group.

* Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) devrait annoncer des ventes hebdomadaires de soja à l'exportation de zéro à 400 000 tonnes métriques pour 2022-23 et de 550 000 à 1,3 million de tonnes métriques pour 2023-24, selon les analystes.

* L'USDA devrait annoncer des ventes hebdomadaires de maïs à l'exportation de zéro à 250 000 tonnes métriques pour 2022-23 et de 500 000 à 1 million de tonnes métriques pour 2023-24, selon les analystes.

* L'USDA devrait annoncer des ventes hebdomadaires de blé à l'exportation de 200 000 à 525 000 tonnes métriques pour 2023-24, selon les analystes.

* Les frappes de drones russes ont endommagé des silos à grains et des entrepôts dans le port fluvial ukrainien de Reni sur le Danube, une route vitale en temps de guerre pour les exportations alimentaires ukrainiennes, ont déclaré de hauts fonctionnaires mercredi.

* Les exportations de blé tendre de l'Union européenne pour la saison 2023/24 ont atteint 3,72 millions de tonnes métriques au 13 août, soit une baisse de 11 % par rapport aux 4,19 millions de tonnes métriques exportées l'année précédente, selon les données publiées par la Commission européenne mercredi.

* Le transformateur brésilien de produits alimentaires et de carburants Caramuru Alimentos, l'un des plus grands broyeurs de céréales du pays, a déclaré mercredi qu'il avait commencé à vendre de l'éthanol à base de soja dans l'une de ses usines situées dans le centre-ouest du Brésil.

* La Chine a appelé à des mesures supplémentaires pour protéger ses cultures après avoir averti que les récentes inondations dans sa région céréalière du nord-est pourraient aggraver les maladies et les infestations.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du Chicago Board of Trade mercredi, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions asiatiques ont chuté à leur plus bas niveau en neuf mois, tandis que le dollar était à son plus haut niveau en deux mois, les craintes concernant la lenteur de la reprise économique en Chine et les inquiétudes sur la possibilité que la Réserve fédérale augmente encore ses taux d'intérêt ayant ébranlé les investisseurs.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0900 Balance commerciale totale de l'UE SA juin

1230 US Initial Jobless Clm Weekly

1230 US Philly Fed Business Indx Aug