Les prix du soja à Chicago ont baissé pour la deuxième fois mercredi, malgré les récentes activités d'exportation, les analystes soulignant que les négociants ont pris des positions à l'approche de la fin du mois.

Le blé s'est négocié à la hausse, soutenu par la demande mondiale et les inquiétudes concernant la récolte canadienne.

Le maïs est resté quasiment stable, les opérateurs attendant la récolte pour évaluer les rendements.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 5-3/4 cents à 13,86-3/4 dollars le boisseau.

Le blé CBOT a gagné 6-1/2 cents à 6,07 dollars le boisseau, tandis que le maïs a terminé en baisse de 6 cents à 4,80-3/4 dollars le boisseau.

Les récentes activités d'exportation ont poussé les contrats à terme sur le soja à des sommets d'un mois lundi, alors que les stocks américains se sont resserrés, bien que l'offre mondiale reste abondante.

"Lorsque vous regardez le complexe du soja, le resserrement n'existe qu'aux États-Unis. Le reste du monde est bien approvisionné en soja", a déclaré Karl Setzer, analyste des risques liés aux matières premières chez Agrivisor. "De plus, il s'agit d'une question saisonnière. La récolte de soja va commencer aux États-Unis d'ici quelques semaines.

Le ministère américain de l'agriculture a confirmé des ventes privées de 266 000 tonnes de soja américain de la nouvelle récolte vers des destinations inconnues.

Le soja se négocie à ses niveaux les plus élevés par rapport au maïs depuis fin 2016, ce qui pourrait entraîner une surproduction de soja aux États-Unis dans les années à venir, modérant ainsi les prix.

Le maïs s'est replié, la faible demande étant encore étouffée par les bas niveaux d'eau sur le fleuve Mississippi, qui pourraient ralentir le transport des céréales vers le golfe du Mexique.

Le blé a été soutenu après avoir chuté à son plus bas niveau en deux semaines, la récolte américaine devenant plus abordable par rapport aux grands fournisseurs mondiaux. Toutefois, l'offre abondante de grands exportateurs comme la Russie et l'Union européenne reste plus compétitive.

"Il y a encore suffisamment de blé. Nous ne sommes pas encore sur le marché", a déclaré Mark Schultz, analyste en chef chez Northstar Commodity.

L'acheteur public de céréales égyptiennes, la General Authority for Supply Commodities (GASC), a acheté 240 000 tonnes de blé dans le cadre d'un appel d'offres international, composé pour moitié de blé français et pour moitié de blé roumain.

Les dommages causés aux cultures de blé dur par la sécheresse au Canada, combinés à des conditions météorologiques défavorables en Europe, devraient entraîner une hausse des prix des pâtes, selon les producteurs.

La production de blé au Canada a chuté de 14,2 % en 2023 par rapport à 2022, selon une enquête de Statistique Canada publiée mardi.

Les données ont montré que les exportations de blé tendre de l'Union européenne étaient en baisse de près de 30 % jusqu'à présent pour la saison 2023/24. (Reportage de Christopher Walljasper à Chicago ; reportages complémentaires de Naveen Thukral, Peter Hobson et Sybille de La Hamaide ; Rédaction d'Andy Sullivan)