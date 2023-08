Les prix à terme du soja à Chicago étaient stables ou en baisse vendredi, tandis que le maïs se raffermissait, après que le gouvernement américain a prévu que les conditions de sécheresse au début de la saison de croissance entraîneraient des récoltes moins importantes pour les deux cultures cet automne.

Les deux prévisions du rapport mensuel du département américain de l'agriculture sur les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles ont été inférieures aux attentes du marché.

Les cultures américaines ont souffert de la sécheresse et des températures élevées au début de l'été, mais les averses régulières et la chaleur modérée du mois d'août ont apaisé les inquiétudes concernant le stress des cultures.

Néanmoins, la récolte de maïs, si elle se concrétise, sera la deuxième plus importante jamais enregistrée en raison de l'importance des surfaces cultivées et de l'amélioration des conditions de croissance au cours du mois de juillet, mois clé pour le développement de la production.

Cette année, les États-Unis devraient être le deuxième exportateur de soja et de maïs, après le Brésil.

Dans le même temps, les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont chuté car le rapport du gouvernement a montré que les stocks de blé en fin de campagne s'amélioraient, en particulier pour le blé de force rouge d'hiver, a déclaré Craig Turner, négociant en matières premières chez Daniels Trading.

Les prévisions d'amélioration des conditions météorologiques pour les cultures du Midwest américain, qui ont poussé les contrats à terme sur le maïs et le soja à des creux de plusieurs semaines en début de semaine, continuent de peser sur les prix.

Et l'absence d'une nouvelle escalade de la guerre en mer Noire a freiné le marché du blé, selon les négociants et les analystes.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était inchangé à 13,18-1/4 dollars le boisseau à 1659 GMT. Le maïs était en hausse de 2 cents à 4,98-1/4 le boisseau et le blé était en baisse de 6 cents à 6,31-3/4 le boisseau.

Immédiatement après la publication du rapport, les contrats à terme sur le soja ont augmenté et les contrats à terme sur le maïs ont étendu leurs gains sur les nouvelles de la baisse des rendements du maïs et du soja, a déclaré Turner.

Mais "lorsque vous regardez les chiffres, ils n'ont rien de vraiment choquant pour les deux parties", a déclaré Jim Gerlach, président d'A/C Trading. "Les haussiers et les baissiers ont l'impression d'avoir évité une balle aujourd'hui. (Informations complémentaires fournies par Thomas Polansek et Mark Weinraub à Chicago, Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Subhranshu Sahu, Sherry Jacob-Phillips, David Evans et Richard Chang)