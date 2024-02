Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont augmenté lundi grâce à des échanges techniques avant une série de rapports gouvernementaux clés sur les récoltes, après que le contrat le plus actif ait touché son prix le plus bas depuis décembre 2020, ont indiqué les traders.

Les contrats à terme sur le soja ont également bénéficié d'un coup de pouce après que le ministère américain de l'Agriculture a annoncé lundi que les inspections hebdomadaires des exportations ont montré que le soja américain s'élevait à 1 426 472 tonnes métriques au cours de la dernière semaine, ce qui est bien supérieur aux attentes du marché, mais inférieur au volume enregistré à la même période l'année dernière, ont indiqué les traders.

Les contrats à terme sur le maïs ont terminé la journée inchangés.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé pour la deuxième séance consécutive, sous la pression d'un dollar plus fort, qui tend à rendre les céréales américaines moins attrayantes sur le marché mondial, et d'une forte concurrence de la part des fournisseurs mondiaux de blé, en particulier la Russie.

Sur les marchés du soja et du maïs, la majeure partie de la journée a été consacrée à l'ajustement des positions des opérateurs en prévision d'une série de rapports gouvernementaux qui devraient être publiés jeudi, a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities à West Des Moines, dans l'Iowa.

Ces données comprennent le rapport mensuel sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture (USDA), les estimations mensuelles de la production de maïs et de soja de la CONAB du Brésil et le rapport sur les stocks de céréales de Statistique Canada.

"De loin, le marché se concentrera jeudi sur les chiffres de la récolte brésilienne et sur les stocks mondiaux de soja en fin de campagne", a déclaré M. Roose.

Les opérateurs ont déclaré qu'ils suivraient de près les mises à jour des chiffres de la production de maïs en Amérique du Sud.

Le contrat de soja le plus actif du Chicago Board of Trade a terminé la journée en hausse de 7-3/4 cents à 11,96-1/4 dollars le boisseau. Le blé a perdu 9 1/2 cents pour clôturer à 5,90-1/4 dollars le boisseau, tandis que le maïs est resté inchangé à 4,42 3/4 dollars le boisseau. (Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour. Rédaction : Sherry Jacob-Phillips, Mrigank Dhaniwala, David Goodman, Barbara Lewis et Deepa Babington)