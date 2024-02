Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont progressé lundi dans des échanges volatils, grâce à des nouvelles sur les exportations plus fortes que prévu et à un rebond après un plongeon du contrat le plus actif à son prix le plus bas depuis décembre 2020.

Le ministère américain de l'Agriculture a annoncé lundi que les inspections hebdomadaires des exportations de soja américain s'élevaient à 1 426 472 tonnes métriques au cours de la dernière semaine, ce qui dépasse largement les attentes du marché, mais est inférieur au volume enregistré à la même période l'année dernière.

Dans le même temps, les perspectives de récolte en Amérique du Sud ont continué à peser sur les prix à terme, et le raffermissement du dollar américain a freiné la hausse des prix, selon les négociants.

Lundi, le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis le 14 novembre par rapport aux principales devises.

L'une des raisons de l'agitation du marché lundi - qui a oscillé entre le négatif et le positif à plusieurs reprises au cours de la séance du matin - est que la plupart des signaux du marché sont plutôt haussiers, ont indiqué les négociants.

Des précipitations plus importantes que prévu en Argentine au cours du week-end ont pesé sur les échanges à terme du point de vue de la production, et le début des vacances du Nouvel An lunaire chinois vendredi est susceptible de limiter la demande pour les deux semaines à venir, a déclaré Angie Setzer, cofondatrice de Consus Ag Consulting LLC.

Les contrats à terme sur le maïs se sont également raffermis brièvement avant de se retourner à la baisse, après avoir appris que les exportateurs américains avaient vendu 155 000 tonnes de maïs au Mexique pour la campagne de commercialisation 2023-2024.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé pour la deuxième séance consécutive, sous la pression d'un dollar plus fort, qui tend à rendre les céréales américaines moins attrayantes sur le marché mondial, et d'une forte concurrence de la part des fournisseurs mondiaux de blé, en particulier la Russie.

Le contrat de soja le plus actif du Chicago Board of Trade était en hausse de 0,55% à 11,95 dollars le boisseau à 1741 GMT. Le blé a chuté de 1,88% à 5,88-1/2 le boisseau tandis que le maïs a glissé de 0,23% à 4,41-3/4 le boisseau. (Rapport supplémentaire de Michael Hogan à Hambourg et Naveen Thukral à Singapour. Rédaction : Sherry Jacob-Phillips, Mrigank Dhaniwala, David Goodman et Barbara Lewis)