Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont augmenté mardi, tandis que les contrats à terme sur le blé sont restés stables et que les contrats à terme sur le maïs ont baissé, les traders ayant ajusté leurs positions avant les données sur les stocks du gouvernement américain prévues plus tard dans la semaine, ont indiqué les analystes.

Les inquiétudes concernant une éventuelle fermeture du gouvernement américain ont pesé sur les marchés.

Les contrats à terme sur le soja de novembre du Chicago Board of Trade (CBOT) ont augmenté de 5 cents pour s'établir à 13,02-3/4 dollars le boisseau, clôturant au-dessus de 13 dollars pour la première fois depuis qu'ils sont tombés en dessous de ce que certains traders considéraient comme un niveau technique clé la semaine dernière.

Le blé de décembre a atteint son plus haut niveau en une semaine, à 5,96-3/4 dollars le boisseau, avant de se replier et de rester inchangé à 5,89 dollars. Le maïs de décembre a terminé en baisse de 1 1/2 cent à 4,79-3/4 le boisseau après avoir atteint 4,83-1/2, son prix le plus élevé depuis plus d'une semaine.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) doit publier à la fin de la semaine un rapport trimestriel très attendu sur les stocks de céréales aux États-Unis.

"Une grande partie de ce que nous voyons aujourd'hui est un positionnement en prévision de vendredi", a déclaré Karl Setzer, responsable de la recherche sur le courtage pour MidCo Commodities, basé à Bloomington, dans l'Illinois.

M. Setzer a déclaré que la perspective d'une fermeture du gouvernement américain était un autre facteur qui maintenait les prix sous contrôle.

"Tout se dirige vers un point où il n'y a tout simplement pas beaucoup d'intérêt", a-t-il déclaré.

Les prix du blé ont connu un premier rebond après les récentes attaques russes sur les ports ukrainiens, tandis qu'un prix minimum officieux pour les exportations de blé russe soulevait également des questions sur l'approvisionnement de la mer Noire. Certaines de ces inquiétudes ont toutefois été compensées par la récolte massive de blé en Russie.

En ce qui concerne le soja, les importantes réserves du Brésil ont entravé la demande d'exportations américaines, tandis que l'insuffisance des réserves américaines a maintenu les prix intérieurs à un niveau supérieur à celui du marché mondial, selon les analystes.

Selon un rapport hebdomadaire de l'USDA publié lundi en fin de journée, 50 % des cultures de soja aux États-Unis sont jugées "bonnes" ou "excellentes", en baisse par rapport aux 52 % de la semaine précédente et au niveau le plus bas pour cette période de l'année depuis 2013. Ces évaluations renforcent les inquiétudes concernant les perspectives de production après que l'USDA a prévu, le 12 septembre, que la production de soja aux États-Unis tomberait à son niveau le plus bas depuis quatre ans. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; Rédaction de David Gregorio)