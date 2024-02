Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont gagné du terrain mardi, le marché atteignant son plus haut niveau depuis près d'une semaine grâce à la couverture des positions courtes, bien que l'augmentation de l'offre mondiale ait maintenu les prix au plus bas.

Le blé a chuté à son plus bas niveau depuis trois mois sous la pression des abondantes disponibilités de la mer Noire, tandis que le maïs a progressé pour la première fois en quatre séances.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,8% à 11,82-1/4 dollars le boisseau, à 01h40 GMT, au plus haut depuis le 14 février. Le blé a reculé d'un quart de cent à 5,58-3/4 dollars le boisseau, après avoir chuté plus tôt dans la journée de mardi à 5,55 dollars le boisseau, son plus bas niveau depuis le 16 novembre.

* Le maïs a gagné 0,5 % à 4,18-1/2 dollars le boisseau.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 février, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et leur position courte nette sur le soja.

* La récolte brésilienne de soja pour 2023/24 a atteint 32 % de la surface plantée jeudi dernier, a déclaré lundi le cabinet de conseil en agroalimentaire AgRural, en hausse de 9 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente et au-dessus des 25 % observés à la même époque l'année précédente.

* Le ministère américain de l'Agriculture a déclaré la semaine dernière que les stocks de soja en fin de campagne atteindraient 435 millions de boisseaux en 2024/25, soit le niveau le plus élevé depuis 2019/20, et que les stocks de maïs atteindraient 2,532 milliards de boisseaux, soit le niveau le plus élevé depuis la saison 1987/88.

* Sur le marché du blé, les prix à l'exportation russes ont continué à baisser la semaine dernière sur fond de baisse des prix mondiaux et d'une certaine croissance des expéditions, selon les analystes.

* Le prix du blé russe à 12,5 % de protéines prévu pour une livraison franco à bord (FOB) fin mars était de 219 dollars la tonne métrique, en baisse de 5 dollars par rapport à la semaine précédente, a indiqué la société de conseil agricole IKAR.

* Les acheteurs indonésiens de céréales augmentent leurs importations de blé de moindre qualité, car la baisse de la production de maïs l'année dernière, suite à une grave sécheresse liée à un phénomène climatique El Nino, a resserré les réserves d'aliments pour animaux du pays.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont eu du mal à grimper lundi après que les chances d'une réduction précoce des taux d'intérêt au niveau mondial aient diminué et que les marchés chinois aient enregistré des gains modestes à leur retour de la pause du nouvel an lunaire. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sohini Goswami)