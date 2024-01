Les contrats à terme sur le soja américain ont augmenté lundi, tandis que les contrats à terme sur le soja ont augmenté de plus de 2 % grâce à la couverture des positions courtes et à la vigueur du pétrole brut, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT) se sont raffermis grâce à des achats à bon compte et à un recul du dollar, qui tend à rendre les céréales américaines plus compétitives à l'échelle mondiale, tandis que le maïs a progressé dans un marché agité.

A 12:49 CST (1849 GMT), le soja de mars du CBOT était en hausse de 10-1/4 cents, soit 0,8 %, à 12,23-1/2 dollars le boisseau et l'huile de soja de mars était en hausse de 1,10 cents, soit 2,4 %, à 48,00 cents la livre, se redressant après une baisse à 46,77 cents.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté d'environ 2 $ le baril en raison des tensions géopolitiques, ce qui a soutenu le complexe du soja en raison du rôle de l'huile de soja en tant que matière première pour les biocarburants. Les fonds de matières premières détiennent une

dans les contrats à terme sur l'huile de soja CBOT, ce qui rend le marché sujet à des épisodes de couverture des positions courtes, a noté Craig Turner, analyste chez StoneX.

"Nous atteignons des niveaux de soutien pour l'huile de soja, et nous avons une importante position courte. Je pense donc qu'il s'agit d'une couverture des positions courtes et que le pétrole brut a gagné 2 dollars", a déclaré M. Turner.

Les hausses du soja ont été limitées, les opérateurs ayant évalué la taille de la récolte de soja au Brésil, premier fournisseur mondial, après que les pluies aient atténué les inquiétudes concernant les dommages causés par la sécheresse dans ce pays. La récolte brésilienne de

était achevée à 6 % jeudi, selon la société de conseil AgRural.

Les importations de soja en provenance du Brésil en 2023 ont bondi de 29 % par rapport à l'année précédente, selon des données douanières publiées samedi, renforçant la domination du producteur sud-américain sur le plus grand marché mondial du soja et grignotant la part de marché des États-Unis.

Le blé de mars du CBOT était en hausse de 3-3/4 cents à 5,97 dollars le boisseau et le maïs de mars était en hausse de 1/4 de cent à 4,45-3/4 dollars le boisseau, se consolidant après avoir atteint la semaine dernière le niveau le plus bas du contrat à 4,36-3/4 dollars, le plus bas sur un graphique continu du contrat de maïs le plus actif depuis trois ans.

Les exportations mondiales de blé étaient calmes lundi, après que plus de 1,5 million de tonnes métriques aient été achetées la semaine dernière dans le cadre d'appels d'offres internationaux avec des acheteurs tels que l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, la Jordanie et le Liban, seule la Jordanie ayant lancé des appels d'offres pour le blé jusqu'à présent cette semaine.