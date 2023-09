Les prix du soja à Chicago étaient en passe de connaître une deuxième baisse hebdomadaire consécutive vendredi, les prévisions de récoltes abondantes en Argentine et au Brésil ayant compensé les inquiétudes concernant une récolte endommagée par la chaleur aux États-Unis.

Le maïs devrait terminer la semaine en hausse en raison des prévisions de baisse de la production américaine, tandis que le blé a également progressé.

FONDAMENTAUX :

* Les contrats à terme les plus actifs du Chicago Board of Trade (CBOT) sur le soja étaient à peu près inchangés à 13,59-1/4 dollars le boisseau à 0107 GMT et en baisse de 0,7 % pour la semaine.

* Le maïs CBOT a augmenté de 0,2 % à 4,87 $ le boisseau et a augmenté de 1,1 % pour la semaine. Le blé a gagné 0,2 % à 6,00-3/4 $ le boisseau et a augmenté de près de 1 % depuis le début de la semaine.

* La bourse des céréales de Buenos Aires a prévu jeudi que la récolte de soja de l'Argentine pour 2023/2024 s'élèverait à 50 millions de tonnes métriques, soit plus du double du niveau de l'année dernière et la plus importante depuis cinq ans.

* Ces prévisions ont été faites un jour après que l'agence brésilienne d'approvisionnement alimentaire Conab ait déclaré que le Brésil devrait produire un record de 154,6 millions de tonnes de soja et exporter près de 97 millions de tonnes au cours du cycle 2022/23.

* L'Argentine et le Brésil sont d'importants exportateurs de produits agricoles.

* Le soja CBOT a augmenté en août, le temps chaud et sec aux États-Unis, un autre grand exportateur, ayant endommagé les cultures à un stade crucial de leur développement. Mais les prix ont chuté de 3,5 % depuis le sommet d'un mois de 14,10 dollars le boisseau atteint le 28 août.

* Les analystes s'attendent à ce que les estimations du ministère américain de l'agriculture (USDA), attendues mardi, fassent état de récoltes de soja et de maïs moins importantes que celles prévues en août.

* Toutefois, la demande d'exportations américaines est restée forte, avec une série de ventes de soja à la Chine et à des acheteurs inconnus à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. L'USDA publiera vendredi les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation.

* En ce qui concerne le maïs, la bourse des céréales de Buenos Aires prévoit une récolte argentine de 55 millions de tonnes, la deuxième plus importante jamais enregistrée et une augmentation par rapport aux 34 millions de tonnes de l'année précédente.

* L'abondance de l'offre a permis de maintenir les prix du maïs à un niveau proche de leur plus bas niveau depuis trois ans, malgré la détérioration de l'état des cultures américaines.

* Pour le blé, la bourse des céréales de Buenos Aires a déclaré que l'Argentine devrait produire 16,5 millions de tonnes, en hausse par rapport aux 12,2 millions de tonnes de la saison dernière, mais en dessous des 18 millions de tonnes prévues précédemment.

* Le temps sec a affecté les récoltes de blé en Argentine, au Canada et en Australie, mais les prix ont été maintenus à un niveau bas par d'énormes exportations de céréales bon marché en provenance de Russie et par la poursuite des expéditions en provenance d'Ukraine malgré l'effondrement de l'accord sur les exportations sûres avec la Russie.

* L'Ukraine a déclaré jeudi que la Russie avait mené sa quatrième attaque de drone en cinq jours contre des installations portuaires ukrainiennes sur le Danube, endommageant des silos à grains.

* Le syndicat ukrainien des négociants en céréales UGA a toutefois déclaré que les exportations via le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, pourraient passer à 35 millions de tonnes métriques par saison, et un fonctionnaire ukrainien a déclaré que l'Ukraine avait commencé à exporter via les ports maritimes croates.

* Entre-temps, la Lloyd's of London est en pourparlers avec les Nations Unies pour fournir une couverture d'assurance pour les expéditions de céréales ukrainiennes si un nouvel accord sur le corridor de la mer Noire peut être conclu, a déclaré son PDG.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les indices boursiers mondiaux étaient principalement en baisse jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq chutant avec les actions d'Apple, tandis que le dollar américain a progressé suite à des données plus faibles que prévu sur les demandes d'emploi aux États-Unis.