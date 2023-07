Les cours du soja à Chicago ont baissé vendredi, abandonnant une partie des gains de la séance précédente, bien que le marché soit en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis un mois, en raison des inquiétudes concernant l'offre mondiale et de la forte demande chinoise.

Le blé et le maïs ont également baissé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 12,67-/4 dollars le boisseau, à 0034 GMT. Le marché a augmenté de 3,8% cette semaine, en voie de réaliser sa plus forte hausse depuis la mi-juin.

* Le blé a perdu 0,2 % à 6,38-3/4 dollars le boisseau et le maïs a cédé 0,3 % à 4,99 dollars le boisseau. Pour la semaine, le blé a baissé de 1,6 % tandis que le maïs a augmenté de près de 1 %.

* Certaines parties du nord-ouest du Midwest devraient rester sèches au cours de la semaine à venir et la période de croissance clé pour le soja se situe encore au mois d'août.

* La Chine a importé 10,27 millions de tonnes de soja en juin, en hausse de 24,5% par rapport à l'année précédente, selon les données des douanes jeudi, alors que d'importants achats de fèves brésiliennes bon marché sont arrivés sur le marché.

* Les négociants en blé ont continué à surveiller les conditions sèches pour le blé de printemps en Amérique du Nord, les résultats de la récolte du blé d'hiver dans l'hémisphère nord, et les discussions pour sauver un couloir d'exportation de la mer Noire de l'Ukraine que la Russie menace d'abandonner la semaine prochaine.

* La Commission européenne aide les Nations Unies et la Turquie à prolonger l'accord permettant l'exportation de céréales ukrainiennes vers la mer Noire et est disposée à "explorer toutes les solutions", a déclaré jeudi un porte-parole de l'Union européenne, avant l'expiration possible de l'accord lundi.

* Il y a plus de 90% de chances que les conditions El Niño se maintiennent pendant l'hiver 2023-24 de l'hémisphère nord, a déclaré jeudi un prévisionniste du gouvernement américain.

* Les prévisionnistes s'attendent à ce que le phénomène El Niño se poursuive tout au long de l'automne et atteigne son apogée cet hiver avec une intensité modérée à forte, a déclaré le Centre de prévision du climat (CPC) du Service météorologique national (National Weather Service).

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs, la farine de soja, l'huile de soja et le blé du CBOT jeudi, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions américaines ont de nouveau augmenté et les actions mondiales ont atteint de nouveaux sommets pour 2023 jeudi, tandis que le dollar et les rendements du Trésor ont continué à baisser, alors que le ralentissement de l'inflation américaine a alimenté les paris selon lesquels la Réserve fédérale interrompra ses hausses de taux après ce mois-ci.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0900 Balance commerciale totale de l'UE SA mai 1230 Prix des importations américaines YY juin 1400 Sentiment américain U Mich Prelim juillet (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Sherry Jacob-Phillips)