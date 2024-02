Le soja de Chicago a progressé vendredi, le marché s'apprêtant à enregistrer un gain hebdomadaire après avoir atteint son plus bas niveau depuis trois ans en début de semaine, les attentes d'une baisse de la production au Brésil ayant soutenu les prix.

Le maïs a reculé, le marché s'apprêtant à subir une deuxième perte hebdomadaire, tandis que le blé s'est raffermi, bien que les prix soient censés terminer la semaine en territoire négatif.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 11,96-1/2 dollars le boisseau, à 0107 GMT. Le marché, qui a chuté cette semaine à son plus bas niveau depuis décembre 2020, a augmenté de 0,7% jusqu'à présent cette semaine.

* Le maïs était en baisse de 0,1% à 4,33 dollars le boisseau et le blé a ajouté 0,2% à 5,89-1/2 dollars le boisseau. Pour la semaine, le maïs est en baisse de 2,2 %, tandis que le blé a perdu 1,7 %.

* Le Département américain de l'agriculture a fixé la production brésilienne de soja à 156 millions de tonnes métriques dans un rapport mensuel, en baisse par rapport aux 157 millions de tonnes de janvier, à la suite d'un temps chaud et sec défavorable. Les analystes s'attendaient en moyenne à 153,15 millions de tonnes, selon une enquête de Reuters.

* L'agence brésilienne Conab a abaissé les prévisions de récolte de soja pour 2023/24 à 149,4 millions de tonnes métriques, contre 155,2 millions de tonnes métriques dans un rapport de janvier.

* La production de maïs du pays a été estimée à 113,7 millions de tonnes, en dessous des 117,6 millions de tonnes de janvier.

* Le modèle météorologique La Nina, caractérisé par des températures anormalement froides dans l'océan Pacifique, pourrait émerger au cours de la seconde moitié de 2024, après une forte année El Nino, a déclaré jeudi un prévisionniste météorologique du gouvernement américain.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et le blé sur le CBOT jeudi, et acheteurs nets d'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les principaux indices de Wall Street ont augmenté jeudi, l'indice S&P frôlant la barre des 5 000 points, les investisseurs réagissant aux résultats et aux données sur l'emploi américain, tandis que le dollar s'est apprécié.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Allemagne IPCH Final YY Jan