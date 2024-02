Les contrats à terme sur le soja et le maïs sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans au Chicago Board of Trade mercredi, en raison de la vente de fonds et de la hausse du dollar depuis trois mois, qui a alimenté les inquiétudes sur les exportations des cultures américaines, selon les analystes.

Les céréales et le soja américains sont confrontés à une forte concurrence à l'exportation en raison de l'abondance de l'offre mondiale, et les stocks intérieurs en fin de campagne devraient être importants lorsque le ministère américain de l'Agriculture publiera ses prévisions de récolte lors d'une conférence annuelle qui débutera jeudi, ont indiqué les analystes.

L'USDA doit également publier des données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation jeudi.

"L'indice du dollar a augmenté de façon spectaculaire, ce qui fait que les céréales et les oléagineux d'origine américaine semblent chers", a déclaré Andrew Whitelaw, du cabinet de consultants agricoles Episode 3.

Le contrat de soja le plus actif était en baisse de 13-1/2 cents à 11,72-3/4 dollars le boisseau à 11h40 CST (1740 GMT). Il avait auparavant atteint 11,71-1/2 dollars, le prix le plus faible depuis décembre 2020 et en dessous d'un précédent plus bas de trois ans établi la semaine dernière.

Le maïs CBOT était en baisse de 8-1/2 cents à 4,22-1/4 le boisseau, le prix le plus bas pour le contrat le plus actif depuis décembre 2020.

Les fonds spéculatifs détiennent d'importantes positions courtes, c'est-à-dire qu'ils parient sur une baisse des prix, sur les marchés, qui ont déjà baissé d'environ 10 % cette année.

"Les fonds n'ont pas été sanctionnés pour leur position courte", a déclaré Matt Wiegand, courtier en matières premières chez FuturesOne. "Ils ont de nombreuses raisons d'augmenter leur position.

Le blé CBOT était également en baisse, le contrat le plus actif perdant 16-3/4 cents à 5,80-3/4 dollars le boisseau après avoir atteint son niveau le plus bas depuis près d'un mois à 5,77-1/2 dollars.

"Les prix européens restent au plus bas. Le dollar est en forte hausse", a déclaré M. Wiegand.

"Les ventes de fonds sont en mesure de faire baisser les prix. Jusqu'à ce qu'ils cessent d'être récompensés, ils continueront d'investir."

Le blé Euronext s'est replié sur ses plus bas niveaux contractuels, la concurrence à l'exportation de la région de la mer Noire pesant sur un marché européen encombré de stocks importants. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Kirsten Donovan et Jan Harvey)