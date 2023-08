Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont chuté de 2,3 % lundi, le temps pluvieux dans une grande partie de la ceinture de culture clé des États-Unis et les prévisions de bonnes conditions de croissance pour le mois d'août ayant fait chuter les prix à leur plus bas niveau depuis plus de cinq semaines.

Les contrats à terme sur le blé ont gagné 3,9 % en raison de l'intensification des inquiétudes concernant l'offre mondiale, stimulée par les craintes d'une escalade des attaques sur les navires de la mer Noire après une attaque ukrainienne contre un pétrolier russe.

Les bonnes conditions météorologiques ont également pesé sur le marché du maïs, qui a enregistré sa neuvième séance de baisse sur les dix dernières, mais les pertes ont été limitées par les gains enregistrés par le blé.

"Les pluies du week-end ont probablement été à la hauteur des prévisions", a déclaré Mark Schultz, analyste en chef chez Northstar Commodity, basé dans le Minnesota.

Un rapport du ministère américain de l'agriculture publié après la clôture lundi après-midi a montré que les notes "bon à excellent" pour le maïs ont augmenté de 2 points de pourcentage pour atteindre 57% au cours de la dernière semaine. Les notes attribuées au soja ont également augmenté de 2 points de pourcentage, pour atteindre 54 %.

Les contrats à terme CBOT sur le soja en novembre ont baissé de 31-1/4 cents à 13,02 dollars le boisseau. Les prix ont atteint leur niveau le plus bas depuis le 30 juin, à 12,91 dollars pour le contrat le plus actif.

Les contrats à terme CBOT de septembre sur le blé tendre rouge d'hiver ont gagné 24 1/2 cents à 6,57 1/2 dollars le boisseau et les contrats CBOT de décembre sur le maïs ont perdu 1 1/2 cents à 4,95 3/4 dollars le boisseau.

"Nous avons finalement obtenu une reprise après l'attaque ukrainienne sur un navire russe", a déclaré Charlie Sernatinger, analyste chez Marex Capital, dans une note aux clients.

Les récents accords d'exportation pour le maïs et le soja ont apporté un soutien à ces deux produits. Les négociants ont déclaré que les récentes baisses de prix ont suscité l'intérêt des acheteurs étrangers pour les approvisionnements américains.

Les exportateurs privés ont déclaré la vente de 132 000 tonnes de soja à la Chine et de 251 460 tonnes de maïs au Mexique pour livraison au cours de la campagne 2023/24, a indiqué le ministère américain de l'Agriculture lundi matin. (Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et Enrico Dela Cruz à Manille ; rédaction de Marguerita Choy et David Gregorio)