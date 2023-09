Les prix du soja et du maïs à Chicago ont augmenté mercredi après qu'un rapport du gouvernement américain a montré que le temps sec avait endommagé les cultures plus que ce que la plupart des analystes avaient prévu, soulevant des inquiétudes quant à l'offre.

Les prix du blé ont également augmenté, les faibles précipitations dans les principaux pays exportateurs (Australie, Canada et Argentine) ayant fait planer la menace d'un resserrement du marché dans les mois à venir.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme les plus actifs du Chicago Board of Trade (CBOT) sur le soja étaient en hausse de 0,6 % à 13,73-3/4 dollars le boisseau à 0107 GMT. Le maïs CBOT a augmenté de 0,3% à 4,87-1/4 le boisseau et le blé était en hausse de 0,2% à 6,00-1/4 le boisseau.

* Dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a estimé que 53% des cultures de soja aux Etats-Unis étaient "bonnes à excellentes", soit 5% de moins qu'il y a une semaine et moins que les 55% attendus en moyenne par 11 analystes interrogés par Reuters.

* L'USDA a estimé que 53% des cultures de maïs étaient "bonnes ou excellentes", en baisse de 3% par rapport à la semaine dernière et en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 54%.

* Les notes "bonnes à excellentes" pour les deux cultures sont les plus basses pour cette période de l'année depuis 2012, année de sécheresse historique. Elles ravivent les inquiétudes concernant les rendements, en particulier pour le soja, qui se trouve à une phase critique de son développement.

* Les États-Unis sont le deuxième exportateur mondial de maïs et de soja.

* Les conditions dans le Midwest américain devraient être plus douces et plus humides, ce qui devrait limiter les pertes de récoltes supplémentaires, mais pas réparer les dégâts déjà causés, a déclaré Arlan Suderman, analyste chez StoneX.

* Les données de l'USDA montrant que les exportateurs ont vendu 251 000 tonnes de haricots américains à des destinations inconnues ont également soutenu le soja, la dernière d'une série de ventes démontrant une forte demande.

* En dehors des Etats-Unis, le bureau météorologique chinois a déclaré que de fortes pluies pourraient retarder la maturation des céréales et la récolte dans la province du Heilongjiang (nord-est), premier producteur de soja et de maïs du pays.

* L'Argentine tentera de stimuler les exportations de soja en permettant aux expéditeurs d'utiliser leurs revenus en devises étrangères pour acheter des fèves.

* Sur le marché du blé, l'USDA a déclaré que la récolte américaine était achevée à 74 % dimanche, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne de 71 %, mais inférieur à la moyenne quinquennale de 77 %.

* Alors que les perspectives d'approvisionnement à long terme peuvent être plus serrées, les prix du blé ont été sous la pression des exportations russes bon marché.

* La société de conseil russe Sovecon a relevé ses prévisions d'exportations russes à 48,6 millions de tonnes métriques pour la saison 2023/24, par rapport à son estimation précédente de 48,1 millions de tonnes.

* Les exportations agricoles ukrainiennes, quant à elles, ont augmenté de 16 % en glissement mensuel en août pour atteindre 4,3 millions de tonnes, a déclaré l'association des entreprises agricoles UCAB, malgré l'échec d'un couloir de navigation sur la mer Noire que la Turquie tente de relancer.

* Le ministère ukrainien de l'agriculture a déclaré que la superficie consacrée au blé d'hiver en 2024 devrait atteindre 4,3 millions d'hectares, contre environ 4,1 millions d'hectares en 2023.

* Les exportations de blé tendre de l'Union européenne pour la saison 2023/24, qui a débuté en juillet, ont atteint 5,03 millions de tonnes métriques au 3 septembre, soit une baisse de 32 % par rapport aux 7,39 millions de tonnes métriques exportées l'année précédente, selon les données de la Commission européenne.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les indices boursiers mondiaux ont reculé et les rendements du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine mardi, alors que les prix du pétrole ont augmenté et que les investisseurs ont pesé les perspectives de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains.