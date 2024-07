Le soja et le maïs de Chicago ont baissé jeudi, les attentes d'une offre mondiale abondante l'emportant sur les craintes qu'une période chaude et sèche prévue dans certaines parties de l'Amérique du Nord ne réduise la production.

Les contrats à terme sur le blé ont légèrement augmenté.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,3% à 10,61 dollars le boisseau, à 0039 GMT, après avoir atteint mardi un plus haut de deux semaines à 10,87 dollars.

* Le contrat de maïs CBOT a glissé de 0,2% à 4,17 dollars le boisseau, après avoir touché un plus haut de deux semaines de 4,23-3/4 dollars mercredi.

* Le blé a augmenté de 0,1% à 5,47-1/2 dollars le boisseau.

* Les trois contrats étaient proches de leurs niveaux les plus bas depuis 2020, et les spéculateurs parient fortement sur de nouvelles baisses de prix en raison de l'abondance de l'offre.

* Les prévisions d'une période de chaleur et de sécheresse dans certaines parties du Midwest américain ont déclenché une couverture courte en début de semaine, selon les analystes.

* Le consultant ASAP Agri a réduit ses prévisions de récolte de maïs ukrainien pour 2024 de 5 millions de tonnes métriques, à 24,1 millions de tonnes, mercredi, à la suite d'une vague de chaleur.

* Mais les dernières évaluations des récoltes de soja et de maïs aux États-Unis sont les plus élevées pour cette période de l'année depuis 2020. Les marchés regorgent de soja et de maïs sud-américains, et la demande chinoise de soja devrait être faible.

* La Chine a déclaré mercredi que son taux d'autosuffisance en soja avait augmenté de près de 4 points de pourcentage en deux ans.

* Les récoltes de blé de l'hémisphère nord alimentent le marché mondial et le consultant Sovecon a légèrement revu à la hausse ses prévisions de production de blé pour 2024 en Russie, le principal exportateur.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de maïs et de blé CBOT mercredi et des vendeurs nets de soja, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions ont chuté dans le monde entier mercredi, les bénéfices de Tesla et des marques de luxe européennes ayant déçu, tandis que les prix du pétrole ont légèrement augmenté après avoir atteint leur plus bas niveau en six semaines en raison des inquiétudes concernant la faiblesse de la demande mondiale.