Les contrats à terme sur le maïs et le soja à Chicago ont baissé mardi après qu'un rapport hebdomadaire du gouvernement américain ait montré des conditions meilleures que prévu pour les deux cultures.

Le blé a chuté pour la troisième séance consécutive en raison de l'augmentation des estimations de la production et des exportations de la Russie.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,2% à 13,23-3/4 dollars le boisseau, à 0401 GMT, et le maïs a chuté de 0,7% à 4,84-1/2 dollars le boisseau. Le blé a cédé 0,2 % à 6,15 dollars le boisseau.

Les évaluations hebdomadaires de l'état des cultures de soja et de maïs aux Etats-Unis se sont améliorées la semaine dernière plus que les analystes ne le prévoyaient, ont montré les données du gouvernement américain lundi.

Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur l'état des cultures a estimé que 59% des cultures de maïs étaient bonnes ou excellentes, contre 57% il y a une semaine, alors que 11 analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une amélioration d'un point de pourcentage.

L'USDA a également estimé que 59 % des cultures de soja étaient bonnes ou excellentes, contre 54 % la semaine dernière.

Les attentes d'une récolte abondante et les exportations de la Russie ont exercé une pression sur les prix à terme du blé. L'IKAR russe a relevé ses prévisions pour la production de blé russe de 88 millions de tonnes à 89,5 millions de tonnes.

La réaction discrète des marchés aux tirs d'avertissement russes du week-end indique que les négociants attendent de voir les perturbations réelles des exportations de céréales de la mer Noire avant de réagir.

Les autorités craignent que l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine ne menace les expéditions de céréales depuis que Moscou a quitté l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire conclu sous l'égide des Nations unies le mois dernier.

Les navires marchands sont restés bloqués dans les couloirs de la mer Noire lundi, les ports s'efforçant de résorber les retards, dans un contexte de malaise croissant parmi les assureurs et les compagnies maritimes, au lendemain d'un tir de semonce d'un navire de guerre russe sur un navire de charge.

Les agriculteurs brésiliens avaient récolté 71% de la surface plantée pour leur deuxième récolte de maïs dans la région centre-sud au 10 août, a déclaré lundi la société de conseil AgRural, en hausse de 7 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

L'USDA a indiqué lundi que les exportateurs avaient vendu 416 000 tonnes de soja américain à des destinations inconnues.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT lundi, selon les négociants. Les fonds étaient vendeurs nets de contrats à terme sur le blé du CBOT et vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Eileen Soreng)