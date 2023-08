MAMAN, j'ai raté l'avion

Vous découvrirez un peu plus loin la raison de ce titre louche, qui est censé illustrer l'angoisse de l'investisseur qui se réveille tardivement en craignant d'avoir raté le coup du siècle. On parle beaucoup de valeurs technologiques ce matin, puisqu'elles ont fait le show hier, emmenées par un Nvidia de gala. L'économie chinoise et la Fed sont un peu passées au second plan, mais elles ne sont pas bien loin.