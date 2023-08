Le maïs de Chicago a perdu plus de 1 % mardi et le soja a chuté après qu'un rapport hebdomadaire du gouvernement américain a montré que l'état des deux cultures était meilleur que prévu.

Le blé a chuté pour la troisième séance consécutive en raison de l'augmentation des estimations relatives à la production et aux exportations de la Russie.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,7% à 13,17 dollars le boisseau, à 0007 GMT, et le maïs a baissé de 1% à 4,82-3/4 dollars le boisseau. Le blé a cédé 0,6 % à 6,12-1/2 dollars le boisseau.

* Les évaluations hebdomadaires de l'état des cultures de soja et de maïs aux Etats-Unis se sont améliorées la semaine dernière plus que ne le prévoyaient les analystes, ont montré les données du gouvernement américain lundi.

* Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur l'état des cultures a estimé que 59% des cultures de maïs étaient bonnes ou excellentes, contre 57% il y a une semaine, alors que 11 analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une amélioration d'un point de pourcentage.

* L'USDA a également estimé que 59 % des cultures de soja étaient bonnes ou excellentes, contre 54 % la semaine dernière.

* La réaction discrète des marchés aux tirs d'avertissement russes du week-end indique que les négociants attendent de voir les perturbations réelles des exportations de céréales de la mer Noire avant de réagir, ont déclaré les analystes.

* Les responsables craignent que l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine ne menace les expéditions de céréales depuis que Moscou a mis fin le mois dernier à l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire conclu sous l'égide des Nations Unies.

* L'armée russe a arraisonné le cargo battant pavillon des Palaos avant qu'il ne poursuive sa route, a déclaré le ministère russe de la défense.

* Les navires marchands sont restés bloqués dans les couloirs de la mer Noire lundi, les ports s'efforçant de résorber les retards, alors que les assureurs et les compagnies de transport maritime sont de plus en plus inquiets, un jour après qu'un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce sur un navire de charge.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont augmenté la semaine dernière dans un contexte de tensions géopolitiques, avec des expéditions hebdomadaires record.

* Le prix du blé russe à 12,5 % de protéines prévu pour une livraison franco à bord (FOB) au début du mois de septembre était de 250 dollars la tonne métrique la semaine dernière, contre 248 dollars la semaine précédente, a rapporté la société de conseil agricole IKAR.

* Les agriculteurs brésiliens avaient récolté 71% de la surface plantée pour leur deuxième récolte de maïs dans la région centre-sud au 10 août, a déclaré lundi la société de conseil AgRural, en hausse de 7 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

* L'USDA a indiqué lundi que les exportateurs avaient vendu 416 000 tonnes de soja américain à des destinations inconnues.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT lundi, selon les négociants. Les fonds étaient vendeurs nets de contrats à terme sur le blé du CBOT et vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHE

* Le dollar américain a atteint ses plus hauts niveaux depuis plus d'un mois lundi, sur fond d'inquiétudes concernant l'économie chinoise, tandis que Wall Street s'efforçait d'obtenir une image claire avant la publication de nouvelles données sur l'appétit des consommateurs.

(Reportage par Naveen Thukral ; Editing par Subhranshu Sahu)