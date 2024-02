Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade (CBOT) ont oscillé près de leur plus bas niveau depuis trois ans mardi, l'abondance de l'offre mondiale, l'amélioration des perspectives de récolte en Amérique du Sud et l'intense concurrence à l'exportation ayant pesé sur le marché.

Les contrats à terme sur le soja ont baissé, dans le sillage des contrats à terme sur la farine de soja, l'amélioration des conditions météorologiques en Argentine ayant atténué certaines inquiétudes sur le marché de la trituration du soja, ont indiqué les négociants.

Et tandis que les contrats à terme sur le blé de mars du CBOT ont progressé grâce à des achats à bon compte, les traders ont déclaré que les contrats différés ont été tirés vers le bas par la baisse des prix des céréales russes.

Les contrats à terme sur les céréales et le soja ont également subi la pression de la force du dollar américain qui a atteint des sommets en trois mois mardi après que les données aient montré que l'inflation américaine avait ralenti moins que prévu en janvier.

Un dollar américain plus fort tend à rendre les céréales américaines moins attrayantes sur le marché mondial de l'exportation dans un contexte de forte concurrence internationale.

"À l'heure actuelle, la voie de la moindre résistance est celle de la baisse", a déclaré Susan Stroud, analyste de la lettre d'information No Bull et du service de conseil sur les matières premières.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,63% à 11,85-1/2 dollars le boisseau à 1750 GMT, tandis que le maïs CBOT est resté inchangé à 4,30-1/2 dollars le boisseau. Le blé CBOT était en hausse de 0,25 % à 5,99 dollars le boisseau.

La production de soja aux Etats-Unis a ralenti en janvier par rapport au record du mois précédent, le temps glacial ayant perturbé les opérations de plusieurs usines de transformation, ont indiqué les analystes avant le rapport de la National Oilseed Processors Association (NOPA) attendu jeudi.

Les participants aux marchés céréaliers se concentrent désormais sur les prévisions d'ensemencement aux États-Unis, attendues plus tard cette semaine lors d'une conférence du ministère américain de l'agriculture (USDA).

La répartition des surfaces américaines entre le maïs et le soja ce printemps pourrait donner une nouvelle impulsion aux marchés céréaliers, qui ont été malmenés par les perspectives de récolte en Amérique du Sud.

Toutefois, les analystes du marché ont déclaré que, d'un point de vue fondamental, les chiffres ne devraient que donner un coup de pouce aux marchés, dans un sens ou dans l'autre. La raison : Les acteurs du marché sont préparés à voir des chiffres importants. (Rapport complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Rashmi Aich, Barbara Lewis et Tasim Zahid)