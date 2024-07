La hausse des prix des contrats à terme sur le soja et le maïs du Chicago Board of Trade s'est poursuivie mardi, les opérateurs commençant à se concentrer sur l'impact des conditions météorologiques sur les récoltes américaines et sur la couverture des positions à découvert, selon les analystes du marché.

Les contrats à terme sur le blé CBOT ont brièvement augmenté au cours de la séance, grâce aux prévisions de temps chaud et sec pour certaines parties du Canada et de la région de la mer Noire, ainsi qu'aux mauvaises perspectives de récolte en France, qui ont apporté un soutien. Mais à la mi-séance, les contrats à terme sur le blé ont baissé.

Le contrat de soja CBOT le plus actif était en hausse de 0,73% à 10,76-1/4 dollars le boisseau à 1700 GMT. Le maïs CBOT s'est raffermi de 0,9 % à 4,18-3/4 le boisseau, tandis que le blé CBOT était en baisse de 0,46 % à 5,45-1/2 le boisseau.

Lundi, les exportateurs américains ont vendu 200 000 tonnes de maïs à des destinations inconnues pour livraison au cours de la campagne 2024/25, a indiqué le ministère américain de l'Agriculture.

Les importantes positions à découvert accumulées au cours des récentes et fortes baisses de prix du soja et des céréales ont également rendu les contrats à terme sujets à des reprises, ont déclaré les analystes du marché.

"Le marché a été survendu", a déclaré Jack Scoville, analyste pour The Price Futures Group, Inc. "Les positions ouvertes sont encore assez importantes et je pense qu'elles vont devoir être réduites.

Les négociants sont également attentifs aux rapports en provenance de la Corn Belt de l'ouest des États-Unis, où les champs montrent des signes de stress végétal, en raison des précipitations excessives du printemps et du début de l'été.

"On s'interroge de plus en plus sur la qualité de la récolte", a déclaré Karl Setzer, partenaire de Consus Ag. "Nous entendons parler de maïs jaunissant en raison de champs trop humides qui lessivent les nutriments.

Après la fermeture du marché lundi, l'USDA a indiqué que 67 % des cultures de maïs aux États-Unis étaient dans un état bon à excellent, soit un point de moins qu'il y a une semaine, mais toujours le taux le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2020. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Peter Hobson à Canberra ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Mrigank Dhaniwala, Alexander Smith et Tomasz Janowski)