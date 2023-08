Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont baissé jeudi, les acteurs du marché prenant position avant la publication d'un rapport clé sur l'offre et la demande aux États-Unis, alors que l'on prévoit une amélioration des conditions météorologiques pour les cultures dans le Midwest.

Le blé a progressé, récupérant une partie des pertes subies lors de la dernière séance.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,2% à 13,05-1/2 dollars le boisseau, à 00h15 GMT, et le maïs a cédé 0,1% à 4,93-3/4 dollars le boisseau.

* Le blé a gagné 0,2% à 6,36-1/2 dollars le boisseau.

* Les traders ajustent leurs positions avant que le Département américain de l'agriculture ne publie son rapport mensuel sur les récoltes vendredi. Les analystes prévoient en moyenne que le World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) réduira les prévisions de production de soja et de maïs aux Etats-Unis.

* La récolte de maïs pourrait encore être la deuxième plus importante jamais enregistrée, les conditions météorologiques devenant plus favorables.

* La bourse des céréales de Rosario, en Argentine, a publié mercredi des prévisions optimistes pour les récoltes de soja et de maïs de 2023/24 dans ce pays d'Amérique du Sud.

* La bourse prévoit une récolte de 48 millions de tonnes de soja, contre 20 millions de tonnes lors de la dernière saison, tandis que la récolte de maïs pourrait atteindre 56 millions de tonnes, contre 34 millions de tonnes attendues pour 2022/23.

* Les exportateurs ont vendu 251 000 tonnes de soja américain à la Chine, le plus grand acheteur de l'oléagineux, pour livraison en 2023-24, a déclaré le ministère américain de l'Agriculture. Les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation sont attendues jeudi.

* Par ailleurs, l'achat par l'Égypte de 235 000 tonnes de blé russe mardi a souligné la compétitivité continue des approvisionnements russes sur le marché mondial.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et la farine de soja du CBOT mercredi et acheteurs nets de contrats à terme sur le soja et l'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont reculé mercredi, à la veille de la publication de données clés sur l'inflation américaine, tandis que le dollar s'est replié après que des données aient montré que l'économie chinoise est tombée en déflation le mois dernier.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 US Core CPI MM, SA juillet 1230 US Core CPI YY, NSA juillet 1230 US CPI MM, SA juillet 1230 US CPI YY, NSA juillet 1230 US CPI Wage Earner juillet 1230 US Initial Jobless Clm Weekly (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Subhranshu Sahu)