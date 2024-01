Le soja de Chicago a légèrement baissé vendredi, bien que le marché soit en passe de réaliser son premier gain hebdomadaire depuis un mois, tandis que le maïs était en passe de réaliser sa première hausse hebdomadaire depuis la mi-décembre, la couverture courte ayant soutenu les prix.

Le blé a perdu du terrain, mais le marché était en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le début du mois de décembre.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,1% à 12,22 dollars le boisseau, à 0129 GMT, le maïs a perdu 0,3% à 4,50-1/2 dollars le boisseau et le blé a cédé 0,2% à 6,11-1/4 dollars le boisseau.

* Pour la semaine, le soja a augmenté de 0,8%, après cinq semaines de pertes, le maïs a gagné 1,1%, la première hausse depuis la mi-décembre et le blé est en hausse de près de 3%, le plus grand saut hebdomadaire depuis le début de décembre.

* Les fonds de matières premières détiennent des positions courtes nettes sur les céréales et les oléagineux CBOT, ce qui laisse les marchés enclins à la couverture des positions courtes.

* Les attentes d'une offre abondante en Amérique du Sud et les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande ont conduit les contrats à terme sur le soja et le maïs à leur plus bas niveau depuis plusieurs années la semaine dernière.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a indiqué que les ventes à l'exportation de soja américain au cours de la dernière semaine s'élevaient à 560 900 tonnes métriques, ce qui est inférieur aux attentes des négociants, soulignant la forte concurrence du Brésil, principal fournisseur mondial.

* Les récoltes actuelles de soja et de maïs en Argentine ont été révisées à la hausse jeudi, les rendements attendus des deux cultures céréalières clés ayant bénéficié d'une pluviométrie accrue.

* La Bourse des céréales de Buenos Aires prévoit maintenant que la production de soja pour la saison de récolte 2023/24 sera de 52,5 millions de tonnes métriques, soit une augmentation d'environ 1 % par rapport aux prévisions précédentes. La bourse prévoit une production de maïs de 56,5 millions de tonnes pour la même saison, soit une augmentation de près de 3 % par rapport aux prévisions précédentes.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja, le maïs et l'huile de soja du CBOT jeudi et de petits acheteurs nets de blé, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont augmenté jeudi, tandis que l'euro a baissé, la banque centrale européenne ayant maintenu ses taux inchangés, et les rendements du Trésor américain ont baissé après que les données aient montré que l'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1330 Consommation américaine, ajustée MM Déc 1330 Indice des prix PCE de base MM, YY Déc 1330 Indice des prix PCE américain MM, YY Déc (Rapporté par Naveen Thukral ; Editée par Sherry Jacob-Phillips)