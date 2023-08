Le soja et le maïs ont grimpé lundi à Chicago après qu'une enquête agricole américaine a prédit une production agricole inférieure aux prévisions du gouvernement en raison des conditions chaudes et sèches dans le Midwest américain.

Le blé a chuté en raison de la faible demande pour les cultures américaines, associée à la concurrence des approvisionnements russes bon marché.

Le boisseau de soja le plus actif du Chicago Board of Trade a gagné 18 cents à 14,05-3/4 dollars, après avoir atteint 14,09-1/2 dollars, son niveau le plus élevé depuis le 27 juillet.

Le maïs CBOT a gagné 8-1/4 cents à 4,96-1/4 dollars le boisseau, tandis que le blé CBOT a perdu 4-3/4 cents pour terminer à 6,17 dollars le boisseau.

La production américaine de soja en 2023 pourrait s'élever à 4,110 milliards de boisseaux, a indiqué le service de conseil Pro Farmer après la clôture du marché vendredi, ce qui est inférieur aux 4,205 milliards de boisseaux prévus par le ministère américain de l'agriculture (USDA).

"Je ne pense pas que les gens s'attendaient à un chiffre aussi bas", a déclaré Kristi Van Ahn-Kjeseth, directrice générale de la société de conseil Van Ahn and Company. "Vous avez constaté que les rendements étaient meilleurs que prévu dans les différents États".

Pro Farmer prévoyait une récolte de maïs américaine de 14,960 milliards de boisseaux, ce qui est inférieur à la dernière estimation de l'USDA, qui était de 15,111 milliards de boisseaux.

Les conditions chaudes et sèches ont érodé le potentiel de rendement, l'USDA indiquant que la récolte de soja aux États-Unis était bonne à excellente à 58 % au 27 août, soit une baisse d'un point de pourcentage par rapport à la semaine précédente, mais supérieure à la moyenne de 56 % prévue dans une enquête Reuters menée auprès d'analystes.

Les conditions pour le maïs ont baissé de 2 points de pourcentage pour atteindre 56 % de bonnes conditions, alors que la moyenne des analystes était de 55 %, tandis que le blé de printemps a baissé à 37 % de bonnes conditions, ce qui correspond à la moyenne des prévisions des analystes.

Les contrats à terme sur le maïs ont été affaiblis par une faible demande d'exportation, malgré les récents avis de vente quotidiens.

Les inspections d'exportation de maïs pour la semaine se terminant le 24 août ont atteint 597 144 tonnes métriques, soit 16,96% de plus que la semaine précédente, mais en baisse de 14,67% par rapport à la même semaine en 2022.

Les inspections d'exportation de soja ont atteint 322 149 tonnes métriques, en baisse de 36,81 % par rapport à la même semaine de l'année dernière, tandis que les inspections d'exportation de blé de 390 364 tonnes métriques étaient en baisse de 38,17 % d'une année sur l'autre.

Le déclin du blé pourrait encourager l'activité d'exportation, mais dans un contexte d'offre mondiale abondante, le blé américain a eu du mal à attirer les acheteurs.

"Nous sommes face à un programme d'exportation de blé très faible", a déclaré Brian Basting, analyste de la recherche sur les matières premières chez Advance Trading. "Nous sommes à l'extérieur, en ce qui concerne les exportations.

La Russie devrait exporter 5,1 millions de tonnes de blé en août, contre 3,5 millions de tonnes un an plus tôt, selon la société de conseil agricole Sovecon. (Reportage de Christopher Walljasper ; Reportage complémentaire de Michael Hogan ; Rédaction d'Andrea Ricci et Grant McCool)