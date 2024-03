Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont augmenté lundi grâce à des achats à bon compte et à la couverture de positions à découvert, après avoir atteint récemment leur plus bas niveau depuis trois ans, mais l'abondance de l'offre en Amérique du Sud a limité les gains, selon les analystes.

Le blé a également progressé.

Les fonds de matières premières couvraient les positions courtes après les récentes baisses sur les marchés américains et avant le rapport mensuel sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture vendredi, a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities. Les opérateurs évalueront les dernières estimations de l'USDA sur la production de maïs et de soja en Amérique du Sud.

Des points d'interrogation subsistent quant à la manière dont les mauvaises conditions météorologiques au Brésil, premier exportateur mondial de soja, ont affecté la taille de la récolte du pays. Les États-Unis et le Brésil sont en concurrence pour les ventes à l'exportation vers des importateurs tels que la Chine.

La grande question est de savoir si les États-Unis peuvent rivaliser avec le Brésil - la Chine commencera-t-elle à acheter du soja aux États-Unis ? a déclaré M. Roose.

Le soja le plus actif du Chicago Board of Trade a augmenté de 2-1/2 cents à 11,53-3/4 dollars le boisseau à 12:16 CST (1816 GMT) après avoir atteint son niveau le plus bas depuis novembre 2020 la semaine dernière.

Le maïs a gagné 2-1/4 cents à 4,27 dollars le boisseau, après avoir atteint le mois dernier son niveau le plus bas depuis novembre 2020. Le blé a gagné 4-1/4 cents à 5,62 dollars le boisseau, après les fortes baisses de vendredi.

La récolte de soja au Brésil est achevée à 48 %, contre 43 % au cours de la même période l'année dernière, a déclaré lundi la société de conseil en agroalimentaire AgRural.

Certains analystes ont revu à la baisse les prévisions brésiliennes, mais la récolte reste importante. L'Argentine s'attend à une récolte exceptionnelle de soja.

En ce qui concerne le soja, la pression exercée par la récolte brésilienne et les exportations se maintient. Comme les exportations brésiliennes atteindront bientôt leur pic saisonnier, il est difficile de voir comment les États-Unis peuvent rivaliser, a déclaré Matt Ammermann, responsable des risques liés aux matières premières chez StoneX.

L'offre mondiale de maïs semble également importante, et la question est de savoir si le maïs de Chicago sera en mesure de maintenir le niveau de 4 dollars cette semaine.

En ce qui concerne la demande, l'USDA a annoncé la livraison de 126 000 tonnes de farine de soja américaine à des acheteurs inconnus et de 110 000 tonnes de maïs américain à Taïwan. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago. Reportages complémentaires de Michael Hogan à Hambourg et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Rashmi Aich, Sohini Goswami, Chizu Nomiyama et Jonathan Oatis)