Les cours à terme du maïs et du soja ont frôlé vendredi leur plus bas niveau depuis trois ans, en raison de l'amélioration des conditions météorologiques en Amérique du Sud et de l'abondance de l'offre, mais les pertes ont été limitées par la couverture des positions à découvert avant le week-end.

Les deux marchés étaient sur le point d'enregistrer des baisses hebdomadaires, le soja se dirigeant vers une huitième baisse consécutive et le maïs vers sa huitième baisse hebdomadaire en neuf semaines.

Les contrats à terme sur le blé ont progressé grâce à des achats d'aubaine et à la couverture de positions à découvert, ainsi qu'à la baisse du dollar américain, mais les prix sont restés largement inchangés sur la semaine.

Les marchés du maïs et du soja sont restés concentrés sur l'offre et la demande.

de l'offre et de la demande

publiées par le ministère américain de l'agriculture (USDA) et par la société brésilienne

Conab du Brésil.

Ces deux organismes ont revu à la baisse leurs prévisions de production de soja et de maïs au Brésil en raison de la récente sécheresse. La société de conseil Safras & Mercado a également revu à la baisse ses estimations concernant la récolte de soja brésilien vendredi.

L'USDA a réduit ses prévisions de stocks mondiaux de maïs dans son rapport mensuel de jeudi, mais a relevé ses prévisions de stocks mondiaux de soja à un niveau record et a réduit ses prévisions d'exportations de soja américain.

"Le rapport (de l'USDA) d'hier n'a pas nourri l'ours du maïs, alors que les stocks américains et mondiaux de soja ont dépassé les estimations commerciales élevées", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

Les prévisions de pluie au Brésil et en Argentine, qui ont subi une vague de chaleur la semaine dernière, ont également tempéré les inquiétudes concernant le stress des cultures de maïs et de soja.

Le soja de mars du Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 7 cents à 11,86-1/2 dollars le boisseau à 10h50 CST (1650 GMT), juste au-dessus du plus bas de cette semaine de 11,79-1/4 dollars, le plus faible pour un contrat le plus actif depuis décembre 2020.

Le maïs de mars a perdu 1 1/2 cents à 4,31-3/4 le boisseau, après avoir atteint son plus bas niveau à 4,29-1/2. Il s'agit du prix le plus bas pour un contrat le plus actif depuis décembre 2020.

Le blé CBOT de mars a augmenté de 11 1/2 cents pour atteindre 6,00 dollars le boisseau. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Rashmi Aich, Jane Merriman et David Gregorio)