Les contrats à terme sur le maïs et le soja à Chicago ont regagné un peu de terrain mardi après que des données montrant une forte production et des stocks importants aux États-Unis aient poussé les prix à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années au cours de la séance précédente.

Le blé a également progressé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3 % à 12,28-1/4 dollars le boisseau à 2 h 05 GMT après avoir glissé à 12,03 dollars vendredi, son plus bas niveau depuis novembre 2021.

* Le marché américain était fermé lundi pour la fête de Martin Luther King.

* Le maïs CBOT a augmenté de 0,1% à 4,47-1/2 dollars le boisseau après avoir atteint 4,41 dollars vendredi, son plus bas niveau depuis décembre 2020.

* Le blé était en hausse de 0,8% à 6,00-3/4 dollars le boisseau après avoir chuté à un plus bas de six semaines de 5,87-1/4 dollars vendredi.

* Le soja était déjà en baisse car les précipitations au Brésil, principal producteur, ont amélioré les perspectives d'approvisionnement, et vendredi, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a revu à la hausse les chiffres de rendement pour les cultures récemment récoltées aux États-Unis et a déclaré que les stocks étaient légèrement plus élevés que les analystes ne l'avaient prévu.

* Les cours du soja ont baissé de plus de 5 % depuis le début du mois.

* Cependant, le cabinet de conseil AgRural a estimé lundi que la récolte brésilienne de soja pour 2023/24 serait de 150,1 millions de tonnes métriques, ce qui est nettement inférieur aux prévisions du gouvernement qui tablait sur 155,3 millions de tonnes.

* Le groupe d'agriculteurs Aprosoja-MT a également prévu une récolte plus faible que celle du gouvernement dans l'État du Mato Grosso, une région de culture clé, ce qui fait craindre que la récolte globale soit plus faible que ne le pensent actuellement de nombreux analystes.

* Sur les marchés du maïs, une récolte américaine record et des ventes à l'exportation américaines en demi-teinte ont contribué à l'augmentation des stocks, l'USDA ayant déclaré vendredi que les stocks américains avaient atteint leur niveau le plus élevé depuis 2018.

* Le maïs CBOT est en baisse d'un peu plus de 5 % ce mois-ci.

* L'offre de blé est également abondante après une récolte russe exceptionnelle et l'USDA a indiqué vendredi que les stocks américains étaient les plus élevés depuis 2020.

* Les prix ont baissé d'environ 4 % jusqu'à présent en janvier, mais restent loin du plus bas niveau atteint en septembre dernier, à savoir 5,40 dollars le boisseau.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont légèrement baissé la semaine dernière en raison de la faiblesse de la demande mondiale, selon les analystes.

* L'Inde devrait récolter un record de 114 millions de tonnes de blé cette saison, a déclaré son ministre du commerce, ce qui permettra au pays d'augmenter ses stocks sans avoir à importer.

* En Europe, les États de l'Est de l'Union européenne demandent à l'Union d'imposer des droits d'importation sur les céréales ukrainiennes, invoquant une concurrence déloyale.

* Les fortes gelées qui ont frappé l'Ukraine ce mois-ci n'ont pas endommagé les cultures de céréales d'hiver, dont l'état est généralement satisfaisant, ont déclaré des scientifiques du gouvernement.

* Les spéculateurs parient sur une baisse des prix du soja, du maïs et du blé.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les actions asiatiques ont chuté à leur plus bas niveau depuis un mois, les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé et le dollar a augmenté mardi, alors que les remarques optimistes des banquiers centraux ont tempéré les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Rashmi Aich)