Les prix à terme du soja et du maïs à Chicago ont baissé mardi et se sont rapprochés de leurs niveaux les plus bas depuis trois ans, les précipitations prévues en Amérique du Sud renforçant les attentes d'une offre abondante.

Le blé a également légèrement baissé, la baisse du prix des céréales russes maintenant la pression sur le marché.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,3 % à 11,90 dollars le boisseau à 1 h 12 GMT, proche du plus bas de la semaine dernière à 11,79 dollars.

* Le maïs CBOT a baissé de 0,2 % à 4,29-1/2 dollars le boisseau, à un cheveu des plus bas de 4,28 dollars atteints lundi et vendredi dernier.

* Le blé a reculé de 0,1 % à 5,96-3/4 dollars le boisseau, à une certaine distance du plus bas niveau de septembre dernier (5,40 dollars).

* Le soja est sous pression après que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a réduit moins que prévu ses prévisions de récolte de soja au Brésil et a relevé ses prévisions d'offre mondiale au niveau le plus élevé jamais enregistré.

* Dans le même temps, le soja du Brésil, principal producteur, "se négocie avec une forte décote par rapport au marché américain alors que l'abondance de l'offre se dirige vers les terminaux d'exportation", a déclaré Arlan Suderman, analyste chez StoneX.

* L'Argentine devrait également connaître une récolte exceptionnelle, les pluies généralisées du week-end ayant renforcé la confiance dans ces prévisions.

* La demande en Chine, principal importateur, s'affaiblit également, la diminution du cheptel porcin réduisant la demande d'aliments pour animaux.

* Les spéculateurs détiennent d'importantes positions courtes nettes sur le soja et le maïs à Chicago, mais ils étaient acheteurs nets des deux lundi, selon les négociants.

* En ce qui concerne le maïs, les consultants d'AgRural ont relevé leurs prévisions pour la deuxième récolte brésilienne de 2023/24 à 91,2 millions de tonnes métriques, contre 86,3 millions de tonnes.

* Les prix à l'exportation du blé en Russie, principal exportateur, ont de nouveau chuté la semaine dernière, a rapporté le cabinet de conseil agricole IKAR.

* L'Ukraine a demandé à Varsovie de "demander des comptes" aux agriculteurs polonais qui ont arrêté trois camions à un poste frontière entre la Pologne et l'Ukraine et déversé les céréales qu'ils transportaient.

NOUVELLES DES MARCHES

Les indices boursiers mondiaux ont peu évolué lundi, tandis que le dollar américain a progressé avant la publication mardi de l'indice des prix à la consommation, qui pourrait donner des indications sur la date à laquelle la Réserve fédérale américaine commencera à réduire ses taux d'intérêt.