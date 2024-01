Les contrats à terme sur le soja et le maïs à Chicago ont gagné du terrain lundi, la couverture des positions courtes et la forte demande pour les cargaisons américaines ayant soutenu les prix, les deux marchés se rétablissant après plusieurs semaines de résultats médiocres.

Les prix du blé ont augmenté pour la quatrième fois consécutive.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,6% à 12,20-3/4 dollars le boisseau, à 01h16 GMT, et le maïs a gagné 0,2% à 4,46-1/4 dollars le boisseau. Le blé a augmenté de 0,3 % à 5,95 $ le boisseau.

* Les contrats à terme sur le maïs américain ont chuté au cours des six dernières semaines et le soja a baissé au cours des cinq dernières semaines.

* Le Département américain de l'agriculture (USDA) a confirmé vendredi des ventes privées de 297 000 tonnes de soja américain à la Chine. Il s'agit de la première annonce de ventes de soja en vertu de ses règles de déclaration quotidienne depuis le 19 décembre et de la première à destination du premier acheteur mondial de l'oléagineux depuis le 15 décembre.

* Un rapport hebdomadaire de l'USDA a montré que les ventes à l'exportation de maïs et de blé pour 2023-24 ont dépassé les estimations des analystes au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 janvier.

* Les opérateurs continuent de surveiller l'état des cultures en Amérique du Sud après que les analystes aient revu à la baisse les estimations de la récolte de soja au Brésil en raison d'un temps chaud et sec. Les craintes de sécheresse se sont toutefois atténuées grâce aux pluies récentes et des récoltes exceptionnelles sont attendues dans d'autres pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine.

* Les stocks de maïs américains ont atteint le mois dernier leur plus haut niveau depuis 2018, a annoncé vendredi le ministère américain de l'Agriculture, alors que l'offre mondiale se rétablit après avoir atteint son plus bas niveau depuis plusieurs années.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position courte nette sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 janvier, ont montré les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position nette à découvert sur le blé CBOT et leur position nette à découvert sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions asiatiques ont suivi la hausse de Tokyo lundi, l'engouement pour l'intelligence artificielle ayant aidé le secteur technologique avant une semaine riche en réunions de banques centrales, en données économiques majeures et en résultats d'entreprises.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

La Banque du Japon tient une réunion de politique monétaire (jusqu'au 23 janvier)