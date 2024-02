Le soja de Chicago a encore gagné du terrain mardi, les achats à bon compte soutenant les prix après que le marché a chuté à son plus bas niveau depuis plus de trois ans lors de la dernière séance.

Le maïs a légèrement augmenté, tandis que le blé est resté pratiquement inchangé, les opérateurs ajustant leurs positions en prévision des rapports clés attendus plus tard dans la semaine.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,2% à 11,98-1/2 dollars le boisseau, à 0112 GMT, le maïs a ajouté 0,2% à 4,43-3/4 dollars le boisseau et le blé est resté stable à 5,90-1/4 dollars le boisseau.

* Le soja a chuté à son plus bas niveau depuis décembre 2020, lundi, à 11,79-1/2 dollars le boisseau.

* Sur le marché agricole, l'attention se porte sur une série de rapports gouvernementaux qui devraient être publiés jeudi.

* Les données comprennent le rapport mensuel sur l'offre et la demande du Département américain de l'agriculture (USDA), les estimations mensuelles de la production de maïs et de soja de la CONAB du Brésil et le rapport sur les stocks de céréales de Statistique Canada.

* Les agriculteurs brésiliens ont semé 27 % de la superficie prévue pour le deuxième maïs dans le centre-sud, ce qui représente le rythme le plus rapide pour la plantation du deuxième maïs depuis le début des enregistrements en 2013, a déclaré lundi la société de conseil en agroalimentaire AgRural.

* La plantation de maïs au Brésil a suscité des inquiétudes après que la récolte de soja a été retardée en raison de conditions météorologiques défavorables. Il est essentiel de planter rapidement le deuxième maïs, car les agriculteurs essaient d'éviter de le semer en dehors de la fenêtre climatique idéale, qui se termine généralement à la fin du mois de février.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont continué à baisser la semaine dernière, toujours sous la pression d'une offre excédentaire, alors que les expéditions ont atteint leur plus haut niveau en quatre mois grâce à de meilleures conditions météorologiques dans les ports, selon les analystes.

* Le prix du blé russe à 12,5 % de protéines prévu pour une livraison franco à bord (FOB) en mars était de 228 dollars la tonne métrique, en baisse de 7 dollars par rapport à la semaine précédente, a indiqué le cabinet de conseil agricole IKAR.

* Le Département américain de l'agriculture a annoncé lundi que les inspections hebdomadaires des exportations de soja américain s'élevaient à 1 426 472 tonnes métriques la semaine dernière, ce qui est bien supérieur aux attentes des négociants, mais inférieur au volume de l'année dernière à la même époque, ont indiqué les négociants.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme CBOT sur le soja, le maïs, l'huile de soja et la farine de soja lundi, et vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions à Wall Street et en Europe ont chuté lundi et les rendements des obligations d'État ont bondi, les traders ayant modifié leurs attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains à court terme.

(Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Rashmi Aich)