Le soja de Chicago a encore gagné du terrain mardi, le marché étant soutenu par une couverture courte et des prévisions de baisse de la production au Brésil, bien que l'abondance de l'offre mondiale ait maintenu la pression sur les prix.

Le maïs a atteint son niveau le plus élevé depuis près de deux semaines, tandis que le blé a progressé pour la deuxième fois consécutive.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,6% à 11,52 dollars le boisseau, à 01h24 GMT. Le maïs a gagné 0,4% à 4,23 dollars le boisseau et le blé a gagné 0,2% à 5,76 dollars le boisseau.

* Le maïs a atteint son plus haut niveau depuis le 15 février à 4,24 dollars le boisseau plus tôt dans la journée de mardi.

* Les marchés agricoles, y compris le soja, le maïs et le blé, sont soutenus par l'achat de bonnes affaires et la couverture des positions à découvert, après avoir subi des pertes depuis le début de l'année en raison de l'abondance de l'offre.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT lundi, selon les négociants.

* La récolte brésilienne de soja pour 2023/24 devrait atteindre 147,7 millions de tonnes métriques, a déclaré lundi le cabinet de conseil en agroalimentaire AgRural, abaissant les prévisions de janvier de 150,1 millions de tonnes après des pertes de rendement dans les principales zones de production en raison de conditions météorologiques défavorables.

* Les agriculteurs du premier producteur et exportateur mondial de soja ont été confrontés à un temps sec et chaud cette saison, ce qui a conduit les agences gouvernementales et les cabinets de conseil privés à revoir à la baisse leurs prévisions de production.

* Néanmoins, l'abondance de l'offre devrait peser sur les prix.

* Aux États-Unis, les agriculteurs doivent faire face à d'importants stocks de maïs issus de la récolte de l'année dernière et à une demande limitée d'aliments pour animaux de la part des éleveurs, qui ont réduit le cheptel bovin national à son niveau le plus bas depuis sept décennies.

* Le pays doit également faire face à une forte concurrence pour les ventes à l'exportation de céréales et de soja.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont continué à baisser la semaine dernière, atteignant leur niveau le plus bas depuis la fin de l'année 2020, mais les analystes pensent toujours qu'ils doivent être plus bas pour être compétitifs.

* Le prix du blé russe à 12,5 % de protéines prévu pour une livraison franco à bord (FOB) entre fin mars et début avril était de 215 dollars la tonne métrique, en baisse de 4 dollars par rapport à la semaine précédente, a rapporté le cabinet de conseil agricole IKAR.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice mondial des actions a légèrement baissé lundi après avoir atteint des records la semaine dernière, les investisseurs ayant pris une pause avant la prochaine série de données économiques américaines, tandis que les prix du pétrole ont augmenté en raison des inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1100 France Chômage classe A SA Jan 1330 US Durable Goods Jan 1500 US Consumer Confidence Feb (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)