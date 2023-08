Les cours à terme du soja et du maïs à Chicago se sont raffermis mercredi, soutenus par des conditions chaudes et sèches qui aggravent les signes de stress constatés dans les résultats initiaux d'une tournée des champs du Midwest américain largement suivie.

Le blé a également progressé, les opérateurs évaluant la dernière attaque russe sur un port céréalier ukrainien et surveillant les cultures de blé de printemps en Amérique du Nord pour détecter les signes de sécheresse.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 7-1/4 cents pour atteindre 13,53-1/4 dollars le boisseau à 11h11 (1611 GMT).

Le maïs CBOT a gagné 8 cents à 4,87-1/2 dollars le boisseau, tandis que le blé CBOT a gagné 12 cents à 6,39-1/2 dollars le boisseau. Les perspectives de rendement du maïs dans l'Indiana et le Nebraska sont supérieures à celles de l'année dernière, a annoncé mardi soir le ProFarmer Crop Tour, mais inférieures à la moyenne sur trois ans. Le nombre de gousses de soja au Nebraska a également dépassé les résultats de l'année précédente, mais est tombé en dessous des moyennes sur cinq ans, tandis que le potentiel de récolte de soja dans l'Indiana est le plus élevé depuis cinq ans, ont déclaré les responsables du ProFarmer Crop Tour. Lundi, les résultats concernant le maïs et le soja dans l'Ohio ont été meilleurs que ceux de l'année dernière et que les moyennes sur trois ans.

"La plupart des gens semblent assez déçus. Non pas qu'il s'agisse de mauvais rendements, mais ils s'attendaient à mieux", a déclaré Jack Scoville, analyste de marché au Price Futures Group. Le soja a également été soutenu par le rapport du ministère américain de l'agriculture sur les ventes à l'exportation privée de 100 000 tonnes métriques de farine de soja vers des destinations inconnues pour livraison au cours de la campagne de commercialisation 2023/24.

Le potentiel de hausse du maïs et du soja a été limité par la demande, a déclaré Bill Lapp, économiste agricole chez Advanced Economic Solutions.

"Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à venir du point de vue des exportations", a déclaré M. Lapp. "C'est ce qui se négociera bientôt, la demande d'exportation. Le blé a été soutenu par le maïs, ainsi que par les informations selon lesquelles une attaque de drone russe sur le port d'Izmail, sur le Danube, dans le sud de l'Ukraine, a détruit mercredi 13 000 tonnes de céréales, a déclaré le vice-premier ministre ukrainien, Oleksandr Kubrakov.

Toutefois, la réaction du marché a été limitée car l'impact sur l'approvisionnement global de la mer Noire semblait limité, comme lors des précédentes attaques contre des sites d'infrastructure céréalière. La société de conseil Sovecon a relevé ses prévisions de récolte de blé russe pour 2023 de 87,1 millions de tonnes métriques à 92,1 millions de tonnes métriques, a-t-elle déclaré mardi. (Reportage de Christopher Walljasper ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Jonathan Oatis)