Le soja, le blé et le maïs américains chutent en raison des inquiétudes liées aux exportations

Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2 mois et demi jeudi, sous la pression de la récolte américaine en cours et des signes de faiblesse de la demande étrangère, selon les traders.

La faible demande d'exportation a également pesé sur les marchés du maïs et du blé, les investisseurs restant méfiants face à un ralentissement économique.

"Les marchés des céréales et des oléagineux ont été plus faibles ... reflétant la crainte accrue que les problèmes de récession mondiale puissent éroder la demande de produits alimentaires et énergétiques dans les mois à venir", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des produits de base chez le courtier StoneX, dans une note de recherche.

Le soja de novembre du CBOT a terminé en baisse de 11-3/4 cents à 13,58 $ le boisseau. Sur une base continue, le contrat le plus actif a atteint son plus bas niveau depuis le 25 juillet.

"Il est difficile pour le marché du soja de se reprendre beaucoup au milieu de la récolte et il y a toujours l'inquiétude concernant la demande chinoise", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage.

Les contrats à terme CBOT de décembre sur le maïs étaient en baisse de 8-1/2 cents à 6,75-1/2 $ le boisseau.

Les ventes à l'exportation de soja ont totalisé 777 100 tonnes au cours de la semaine se terminant le 29 septembre, soit une baisse de 23 % par rapport à la semaine précédente, a indiqué jeudi matin le département américain de l'agriculture.

Les ventes à l'exportation de maïs, qui ont atteint 227 000 tonnes, ont diminué de 56 % par rapport à la semaine précédente et sont inférieures aux attentes du marché.

La demande étrangère pour le maïs et le soja américains augmente généralement pendant la récolte, mais le faible niveau d'eau sur les sections sud du fleuve Mississippi a interrompu la plupart des transports maritimes, faisant grimper en flèche les prix des barges.

Le blé tendre rouge d'hiver de décembre du CBOT a baissé de 23 cents à 8,79 $ le boisseau.

Les ventes hebdomadaires à l'exportation de blé ont totalisé 229 400 tonnes, soit près de la limite inférieure des attentes du marché.

L'attention se tourne vers les prévisions de récolte d'octobre du ministère américain de l'agriculture (USDA) de la semaine prochaine pour avoir une idée des rendements de la récolte après un été sec. (Reportages supplémentaires de Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; Édition : Subhranshu Sahu, Shounak Dasgupta, Chris Reese et Richard Chang)