Les contrats à terme sur le soja et le maïs à Chicago ont gagné du terrain mercredi, les prévisions de temps sec dans le Midwest américain soutenant les prix.

Le blé a augmenté pour la deuxième fois, les frappes aériennes russes ayant endommagé les infrastructures du port d'Odessa sur la mer Noire, au lendemain de l'abandon par Moscou de l'accord d'exportation qui facilitait l'acheminement des récoltes ukrainiennes.

"Les prévisions de sécheresse pour le reste du mois de juillet et le début du mois d'août pour le maïs et les haricots aux États-Unis soutiennent les prix", a déclaré un négociant basé à Singapour. "La situation en Russie et en Ukraine devrait réduire les expéditions de céréales et d'oléagineux.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 0,3% à 13,99-1/4 dollars le boisseau, à 0456 GMT, et le maïs a gagné 1,4% à 5,41-3/4 dollars le boisseau.

Le blé a augmenté de 1,2 % à 6,78-1/2 dollars le boisseau.

Le marché s'inquiète de la possibilité qu'un temps plus chaud et plus sec réduise les rendements à la fin du mois de juillet et en août, qui sont des mois critiques pour le développement du soja et du maïs.

La Russie a lancé des attaques aériennes sur Odesa pour la deuxième nuit consécutive, mais le port clé ne se laissera pas intimider et continuera à exporter des céréales, ont déclaré des responsables ukrainiens mercredi.

Le Brésil est prêt à exporter un record de 18,3 millions de tonnes de soja, de farine de soja, de maïs et de blé en juillet, selon les données révisées de l'association des exportateurs Anec mardi, même si les projections d'expéditions de soja ont baissé par rapport à la semaine dernière.

Le précédent record pour le mois de juillet a été établi en 2020 pour les quatre produits, lorsque 14,8 millions de tonnes métriques ont été exportées, a indiqué l'Anec.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et la farine de soja du CBOT mardi, et des vendeurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich et Varun H K)