Les cours du soja à Chicago ont baissé mercredi, pour la première fois en trois séances, l'attention du marché se portant sur l'augmentation de la production en Argentine.

Le maïs a chuté à son plus bas niveau en une semaine, tandis que le blé a légèrement progressé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,1% à 11,98 dollars le boisseau, à 0225 GMT. Le maïs a perdu 0,3% à 4,37-1/2 le boisseau et le blé a ajouté 0,1% à 5,95-3/4 le boisseau.

* Les traders ont pris des positions avant les deux rapports clés sur les cultures jeudi du Département américain de l'agriculture (USDA) et de la Conab du Brésil, avec une attention particulière sur les mises à jour de la production de cultures pour le Brésil et l'Argentine.

* Les analystes interrogés par Reuters s'attendent en moyenne à ce que l'USDA augmente légèrement ses prévisions de récolte de maïs et de soja pour l'Argentine.

* Les agriculteurs brésiliens ont semé 27 % de la superficie prévue pour le deuxième maïs dans le centre-sud, ce qui représente le rythme le plus rapide pour la plantation du deuxième maïs depuis le début des relevés en 2013, a déclaré lundi la société de conseil en agroalimentaire AgRural.

* La production française de blé dur pourrait encore chuter cette année et atteindre son plus bas niveau du siècle, car le temps manque pour les semis reportés de l'automne et les premières conditions de terrain sont mitigées, a déclaré mardi l'institut de culture Arvalis.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme CBOT sur le blé, le soja et l'huile de soja mardi, et vendeurs nets de maïs et de farine de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions asiatiques se sont raffermies, les investisseurs attendant de voir si les efforts de plus en plus frénétiques de Pékin pour soutenir ses marchés d'actions en baisse fonctionneront réellement, tandis que les obligations ont bénéficié d'un répit après les ventes récentes.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Allemagne Production industrielle MM Déc 0700 Allemagne Production industrielle YY Déc 0700 Royaume-Uni Prix des maisons Halifax MM, YY Jan 0745 France Actifs de réserve Total Jan 1330 US International Trade Dec (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Rashmi Aich)