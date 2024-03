Le marché du soja de Chicago est resté globalement stable vendredi, proche de son plus bas niveau en trois ans atteint lors de la séance précédente, les prix subissant la pression d'importantes disponibilités sud-américaines et d'une demande atone pour les cargaisons américaines.

Le marché du blé a été confronté à des vents contraires en raison de l'abondance de l'offre de la mer Noire.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté un demi-cent à 11,41-1/4 dollars le boisseau, à 0148 GMT. Le marché a chuté à son plus bas niveau depuis novembre 2020 à 11,28-1/2 dollars le boisseau jeudi.

* Le maïs a perdu 0,2% à 4,28-1/2 dollars le boisseau et le blé a perdu 0,3% à 5,74-3/4 dollars le boisseau.

* Pour la semaine, le maïs est en hausse de 3,6%, la première hausse hebdomadaire du marché en un mois, le blé a ajouté un peu plus de 1% et le soja est largement stable.

* La couverture des positions courtes par les investisseurs spéculatifs a permis aux marchés céréaliers de rebondir, mais l'abondance de l'offre dans les Amériques et dans la région de la mer Noire devrait maintenir la pression sur les prix.

* La bourse des céréales de Buenos Aires a laissé inchangées ses prévisions pour la récolte de maïs et de soja de 2023/24, mettant fin à une série de réductions de ses estimations alors que les récentes pluies ont soulagé les cultures.

* La bourse des céréales a maintenu à 52,5 millions de tonnes métriques ses prévisions pour la récolte de soja, tandis que les estimations pour le maïs sont restées à 56,5 millions de tonnes.

* L'association industrielle Abiove a réduit pour la deuxième fois ce mois-ci son estimation de la production brésilienne de soja pour 2024 à 153,8 millions de tonnes métriques en raison de conditions météorologiques défavorables.

* Mais la production brésilienne resterait proche de la récolte record de l'année dernière, qui s'élevait à environ 159 millions de tonnes.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et la farine de soja du CBOT jeudi, et vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, ont indiqué les négociants. Les fonds étaient même nets pour l'huile de soja, ont-ils dit.

NOUVELLES DU MARCHE

* Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des niveaux record et l'indice mondial des actions a progressé jeudi, après qu'un taux d'inflation américain très attendu ait peu surpris les investisseurs et ait contribué à faire baisser les rendements du Trésor américain.

(Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)