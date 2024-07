Les contrats à terme sur le soja américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis près de quatre ans lundi et les contrats à terme sur le maïs et le blé ont suivi la tendance à la baisse alors que les pluies ont renforcé les perspectives de production dans le Midwest et que les traders s'inquiètent de la demande pour les grosses récoltes, ont indiqué les analystes.

Les contrats à terme sur le blé ont atteint leur niveau le plus bas depuis le début du contrat, tandis que les contrats à terme sur le maïs se sont maintenus juste au-dessus de leur niveau le plus bas depuis le début du contrat.

Sur le Chicago Board of Trade, le soja de novembre s'est établi en baisse de 25-1/4 cents à 10,40 dollars le boisseau après avoir atteint 10,38-1/2 dollars, le niveau le plus bas sur un graphique continu du contrat de soja le plus actif depuis octobre 2020.

Le blé CBOT de septembre a terminé en baisse de 18-1/4 cents à 5,32-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint un plus bas à 5,31 dollars. Le maïs de décembre a terminé en baisse de 10-1/2 cents à 4,04-1/4 dollars.

Les analystes estiment que les cultures américaines ont bénéficié la semaine dernière des restes de l'ouragan Beryl, qui a apporté des averses dans les régions sèches de la ceinture agricole de l'est du Midwest. D'autres pluies sont tombées au cours du week-end et les prévisions annoncent des températures plus douces cette semaine, après une période de chaleur.

"Les précipitations dans le centre-nord du Midwest ont dépassé les prévisions de vendredi et ont favorisé le maïs et le soja", a déclaré la société de technologie satellitaire Maxar dans une note quotidienne.

Après la fermeture des marchés, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a estimé que 68 % des cultures de maïs et de soja aux États-Unis étaient en bon ou en excellent état, comme la semaine précédente. Les notes n'ont pas répondu aux attentes des analystes qui prévoyaient une légère amélioration, mais elles sont les plus élevées pour cette période de l'année pour les deux cultures depuis 2020.

Le soja a subi une pression supplémentaire en raison d'un rythme de trituration plus faible que prévu aux États-Unis en juin. La National Oilseed Processors Association (NOPA) a déclaré que ses membres avaient transformé 175,599 millions de boisseaux de soja le mois dernier, ce qui est inférieur à la plupart des estimations commerciales.

Certains analystes ont attribué les baisses du complexe de soja CBOT à une plus grande probabilité que le candidat présidentiel Donald Trump remporte un second mandat après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Un second mandat de Trump pourrait entraîner des tensions commerciales avec la Chine, le principal acheteur de soja au monde.

"La tentative d'assassinat de M. Trump au cours du week-end lui a donné plus de chances de remporter l'élection, et certaines personnes, comme les Chinois, s'inquiètent peut-être des tarifs douaniers", a déclaré Dan Basse, président d'AgResource Co.

Le blé a été mis sous pression par la récolte de blé d'hiver en cours dans l'hémisphère nord et par les perspectives de récoltes importantes en Russie et aux États-Unis, qui sont les principaux exportateurs. La société russe de conseil agricole IKAR a relevé ses prévisions pour la récolte de blé du pays à 83,2 millions de tonnes métriques, contre 82 millions de tonnes précédemment.

Vendredi, l'USDA a relevé ses prévisions de récolte de blé pour 2024 aux États-Unis à 2,008 milliards de boisseaux, dépassant ainsi les attentes des analystes. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Leslie Adler et Stephen Coates)