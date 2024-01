Les cours du soja à Chicago ont légèrement augmenté lundi après avoir touché leur plus bas niveau depuis la mi-janvier, l'amélioration des perspectives de récolte en Amérique du Sud laissant penser que l'offre restera abondante.

Les prix du maïs et du blé ont baissé en raison de l'abondance de l'offre.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 12,12-1/4 dollars le boisseau à 1h30 GMT. Plus tôt dans la journée, le contrat a chuté à 12,07 dollars, son plus bas niveau depuis le 18 janvier.

* Le maïs CBOT était en baisse de 0,2 % à 4,45-1/2 $ le boisseau, proche de son plus bas niveau du 18 janvier à 4,37 $.

* Le soja et le maïs sont proches de leurs plus bas niveaux pluriannuels après que les pluies aient alimenté l'optimisme sur les récoltes en Argentine et au Brésil, deux fournisseurs clés.

* Le blé a baissé de 0,4 % à 5,97-3/4 dollars le boisseau.

* La Bourse des céréales de Buenos Aires a relevé son estimation de la récolte de soja en Argentine à 52,5 millions de tonnes métriques, soit une hausse d'environ 1 % par rapport à sa prévision précédente, et a fixé la récolte de maïs à 56,5 millions de tonnes, soit une hausse de près de 3 %.

* Les négociants, quant à eux, affirment que les niveaux de base au comptant pour le soja brésilien ont baissé à mesure que les acteurs du marché prennent confiance dans l'ampleur de la récolte brésilienne.

* Les craintes relatives à la demande pèsent également, la diminution du cheptel porcin en Chine, principal importateur de soja, devant réduire la demande d'aliments pour animaux.

* Les spéculateurs ont établi leur position la plus baissière jamais observée en janvier pour les céréales et les oléagineux américains, et le déficit net collectif est l'un des plus importants jamais enregistrés, sous l'effet de nouvelles ventes de soja et de tourteaux la semaine dernière.

* De nouveaux navires transportant des céréales ont été détournés du canal de Suez vers des itinéraires autour du cap de Bonne-Espérance cette semaine après des attaques contre des navires en mer Rouge, ont indiqué des analystes du transport maritime. Environ 7 millions de tonnes de céréales transitent normalement par le canal de Suez vers la mer Rouge chaque mois.

* L'Égypte importera environ 7 millions de tonnes de blé en 2024, a déclaré le ministre de l'approvisionnement.

* Les autorités douanières chinoises ont inclus pour la première fois des entreprises argentines dans leur liste de celles qui sont autorisées à exporter du blé vers la Chine, a déclaré le gouvernement argentin.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* L'indice boursier mondial MSCI a à peine augmenté vendredi, tandis que le dollar américain a légèrement baissé après que le taux d'inflation favori de la Réserve fédérale américaine ait montré une modération des prix et que les investisseurs aient attendu des indices sur la politique des taux d'intérêt.