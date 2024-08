Le soja de Chicago a augmenté pour la première fois en trois séances jeudi, les achats à bon compte ayant soutenu le marché, qui a été sous la pression des conditions favorables des cultures américaines et d'une faible demande.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont légèrement augmenté.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,2% à 10,20-1/4 le boisseau, à 0025 GMT. Le maïs a augmenté de 0,1% à 4,01 dollars le boisseau et le blé a progressé de 0,1% à 5,38-3/4 dollars le boisseau.

* Le marché du soja a été confronté à des vents contraires en raison des conditions de croissance favorables dans le Midwest, alors que la Chine a réduit ses achats aux États-Unis.

* Les importations chinoises de soja ont augmenté de 2,9 % en juillet par rapport à l'année précédente, stimulées par la baisse des prix et les craintes d'une aggravation des tensions commerciales entre Pékin et les États-Unis si Donald Trump redevient président.

* Le pays a acheté des volumes plus importants au Brésil et il est maintenant confronté à une offre excédentaire de fèves dans un contexte de demande modérée d'aliments pour animaux.

* Une grève lancée par les syndicats de l'industrie des oléagineux en Argentine, l'un des principaux exportateurs d'huile et de farine de soja, a interrompu les expéditions à partir des ports qui accueillent les usines de transformation.

* Des températures plus fraîches que prévu en Argentine la semaine prochaine pourraient provoquer des gelées et endommager les cultures, a déclaré mercredi la Bourse des céréales de Buenos Aires.

* Le blé de Chicago a légèrement baissé mercredi, la demande d'exportation américaine montrant des signes de relâchement, bien que l'incertitude concernant la taille et la qualité de la récolte mondiale ait contribué à maintenir les prix à un niveau plancher.

* La récolte de blé tendre de cette année en France, le plus grand producteur de l'Union européenne, devrait se réduire à son niveau le plus bas en 41 ans, à 25,17 millions de tonnes métriques, après que de fortes pluies aient réduit à la fois la surface cultivée et les rendements, a déclaré Argus Media mardi.

* Les acteurs du marché ont également déclaré qu'ils suivaient de près les nouvelles de l'acheteur public de céréales égyptiennes, l'Autorité générale pour les produits d'approvisionnement, qui a annoncé un appel d'offres international massif pour 3,8 millions de tonnes métriques, le plus important jamais enregistré. L'Égypte importe généralement la plupart de ses céréales de Russie, qui représentait près de 70 % de toutes ses importations de blé en 2023.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et la farine de soja du CBOT mercredi, selon les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja du CBOT, ont-ils dit.

NOUVELLES DU MARCHE

* Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé en baisse après la séance agitée de mercredi, tandis qu'une vente aux enchères d'obligations a poussé les rendements du Trésor à la hausse et que le dollar s'est apprécié par rapport au yen après les commentaires prudents des banquiers centraux.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 US Initial Jobless Clm Weekly (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)