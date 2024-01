Le soja de Chicago a augmenté pour la première fois en trois séances lundi, l'achat de bonnes affaires soutenant les prix, bien que l'abondance des stocks de l'ancienne récolte et l'amélioration des conditions météorologiques au Brésil, principal exportateur, aient limité le potentiel de hausse du marché.

Le maïs s'est raffermi après les pertes de la semaine dernière, tandis que le blé a perdu du terrain.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,2% à 12,59 dollars le boisseau, à 0107 GMT. Le marché se négocie près de son plus bas niveau depuis la mi-octobre.

* Le maïs a ajouté 0,2 % à 4,61-3/4 le boisseau et le blé a perdu 0,5 % à 6,13 $ le boisseau.

* Les contrats à terme sur le soja sont confrontés à des vents contraires alors que les pluies ont réduit les inquiétudes concernant les pertes de récoltes au Brésil, le plus grand exportateur mondial de l'oléagineux.

* Les exportateurs américains devraient être confrontés à une forte concurrence du Brésil sur le marché du soja cette année.

* Les exportations brésiliennes de soja atteindront au moins 1,3 million de tonnes en janvier, soit une forte augmentation par rapport aux 940 000 tonnes exportées au cours du même mois de l'année dernière, selon les projections publiées vendredi par l'Anec, un groupe d'exportateurs de céréales.

* Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a indiqué vendredi que les ventes à l'exportation de soja américain 2023/24 au cours de la semaine achevée le 28 décembre s'élevaient à 201 600 tonnes métriques, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur une fourchette de 500 000 à 1 300 000 tonnes. Les ventes hebdomadaires de maïs et de blé ont également été inférieures aux attentes.

* Cette semaine, l'USDA devrait publier un rapport trimestriel sur les stocks de céréales aux États-Unis et des données mensuelles sur l'offre et la demande mondiales.

* L'indice des prix mondiaux de l'agence alimentaire des Nations Unies a terminé l'année dernière à environ 10 % en dessous de son niveau de 2022, avec des valeurs en décembre également en baisse par rapport au mois précédent.

* L'indice des prix de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui suit les produits alimentaires les plus échangés dans le monde, s'est établi en moyenne à 118,5 points en décembre, en baisse de 1,5 % par rapport à novembre et de 10,1 % par rapport aux niveaux de décembre 2022.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine du 2 janvier, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position courte nette sur le blé CBOT et ont augmenté leur position courte nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions asiatiques ont démarré dans une ambiance morose après que Wall Street ait interrompu sa série de gains, alors que les investisseurs se préparent à recevoir les données sur l'inflation américaine et la saison des rapports d'entreprise où de bons résultats sont nécessaires pour justifier les valorisations élevées des actions.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Allemagne Commandes industrielles MM Nov 0700 Allemagne Fabrication O/P Cur Price SA Nov 0700 Allemagne Biens de consommation SA Nov 0745 France Reserve Assets Total Dec 1000 UE Taux de chômage Nov (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Subhranshu Sahu)