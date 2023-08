Les contrats à terme de soja sur le Chicago Board of Trade ont terminé en hausse mardi après des échanges bilatéraux, l'optimisme de la demande d'exportation l'ayant emporté sur les prévisions d'un temps plus frais et plus humide qui ont pesé sur les marchés.

Le maïs s'est replié à Chicago, sous la pression des attentes selon lesquelles des pluies opportunes en août amélioreraient les cultures souffrant de la chaleur.

Le blé a chuté pour la cinquième fois alors que la récolte américaine progresse, tandis que la concurrence des approvisionnements russes a détourné l'attention des risques liés à la guerre dans la zone d'exportation de la mer Noire.

Le contrat de soja le plus actif du Chicago Board of Trade (CBOT) a terminé en hausse de 9-1/2 cents à 13,41-1/4 dollars le boisseau.

Le blé CBOT a perdu 13 1/2 cents à 6,52-1/4 dollars le boisseau, tandis que le maïs CBOT a terminé en baisse de 5 3/4 cents à 5,07-1/4 dollars le boisseau.

Le marché du soja surveillait les activités d'exportation américaines après une augmentation du volume des inspections portuaires hebdomadaires et l'annonce de la vente de 132 000 tonnes métriques de soja à la Chine lundi.

"La demande intérieure est forte et, avec l'entrée en service de nouvelles installations de broyage, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de faire chuter les rendements bien en dessous de la tendance", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef pour les matières premières chez StoneX.

Les triturateurs de soja américains ont traité 174,5 millions de boisseaux de soja en juin, selon le ministère américain de l'Agriculture, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 175,5 millions de boisseaux.

Un rapport publié après la clôture du marché lundi par le ministère américain de l'agriculture (USDA) a montré que les notes bonnes à excellentes pour les cultures de maïs et de soja aux États-Unis ont diminué plus que prévu au cours de la semaine dernière, alors que les températures dans le Midwest ont atteint le niveau le plus élevé de l'été.

Ces données ont permis de contrer la pression de la vente après que les prévisions d'un temps modéré pour le mois d'août aient pesé sur le marché lundi.

"Des pluies sont prévues. Il n'y a pas de températures chaudes", a déclaré Mark Schultz, analyste en chef chez Northstar Commodity, basé dans le Minnesota. "Les haricots ont l'air bien. Y a-t-il des signes de stress ? Pas vraiment".

Les données de l'USDA ont également montré que la récolte de blé d'hiver aux États-Unis en était à ses derniers stades, ce qui a ajouté à la pression.

Les prix du blé ont bondi le mois dernier après l'effondrement d'un accord de guerre autorisant les exportations maritimes ukrainiennes et les attaques contre les ports ukrainiens, ce qui a ravivé les craintes d'une perturbation du commerce massif des céréales de la mer Noire. (Reportage de Christopher Walljasper à Chicago. Reportage additionnel de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour.)