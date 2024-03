Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont progressé lundi après avoir atteint leur plus bas niveau en trois ans la semaine dernière, mais l'abondance de l'offre en Amérique du Sud et la faiblesse des exportations américaines ont limité les gains, les spéculateurs continuant à parier sur une baisse des prix.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont également augmenté, mais les marchés étant bien approvisionnés, les deux contrats étaient proches de leur plus bas niveau depuis 2020.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,6% à 11,58 dollars le boisseau à 01h28 GMT après avoir chuté à 11,29 dollars jeudi, son plus bas depuis novembre 2020.

* Le maïs CBOT a augmenté de 0,7% à 4,27-1/2 dollars le boisseau après avoir chuté à 4,04 dollars le 22 février, également le plus bas depuis novembre 2020.

* Le blé a gagné 0,6% à 5,61-1/4 le boisseau, mais était proche du plus bas niveau en trois ans de septembre, à 5,40 dollars, après que les prix aient chuté de 3,2% vendredi.

* L'offre abondante de soja au Brésil, de maïs aux États-Unis et de blé en Russie a incité les spéculateurs à accumuler d'énormes positions courtes sur les trois contrats CBOT.

* Cette situation a fait baisser les prix, mais laisse les marchés vulnérables aux épisodes de couverture des positions courtes qui accélèrent les mouvements de hausse des prix lorsqu'ils se produisent.

* Les courtiers StoneX ont relevé vendredi leurs prévisions de production de soja brésilien - dont la récolte est en cours - à 151,5 millions de tonnes métriques, mais les consultants AgResource ont ramené les leurs à 143,92 millions de tonnes métriques.

* Les analystes ont généralement revu à la baisse les estimations brésiliennes au cours des dernières semaines, mais le pays regorge toujours de soja après une récolte record la saison dernière et est en concurrence avec les Etats-Unis sur les marchés d'exportation.

* L'Argentine, quant à elle, s'attend à une récolte exceptionnelle, compensant toute perte de rendement au Brésil, la bourse des céréales de Buenos Aires ayant laissé inchangées ses prévisions de 52,5 millions de tonnes la semaine dernière.

* Pour le maïs, StoneX a abaissé ses prévisions de récolte brésilienne à 124,44 millions de tonnes et AgResource a réduit les siennes à 114,94 millions de tonnes.

* La bourse des céréales de Buenos Aires a laissé inchangée son estimation de la récolte argentine de maïs pour 2023/24, à 56,5 millions de tonnes.

* Les stocks mondiaux de maïs devraient atteindre leur plus haut niveau depuis cinq ans en 2024 et connaître leur plus forte expansion annuelle depuis sept ans.

* Les grands spéculateurs ont réduit leurs positions courtes nettes sur le maïs et le blé CBOT au cours de la semaine du 27 février, mais ont augmenté leurs positions courtes nettes sur le soja.

* L'administration Biden a retardé l'annonce de son modèle révisé d'émissions climatiques pour l'éthanol, prolongeant l'incertitude sur la question de savoir si le carburant à base de maïs pourra bénéficier de nouvelles subventions lucratives.

* Les navires céréaliers en provenance de la mer Noire ou à destination de l'Iran sont à peu près les seuls à continuer à naviguer en mer Rouge alors que les militants Houthi continuent d'attaquer les navires dans la région, ont déclaré les analystes vendredi.

* L'Ukraine a exporté un record de 8 millions de tonnes de fret, dont 5,2 millions de tonnes de produits agricoles, via son corridor de la mer Noire en février, a déclaré le vice-premier ministre Oleksandr Kubrakov.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les marchés boursiers asiatiques se sont raffermis, le Nikkei atteignant un nouveau sommet et les investisseurs se préparant à une semaine riche en événements des banques centrales et en données majeures qui affineront les paris du marché sur la date à laquelle les taux d'intérêt commenceront à baisser.