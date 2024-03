Les prix à terme du soja à Chicago ont augmenté lundi après avoir atteint leur plus bas niveau en trois ans la semaine dernière, mais l'abondance de l'offre en Amérique du Sud et la faiblesse des exportations américaines ont limité les gains, les spéculateurs continuant à parier sur une baisse des prix.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont également augmenté, mais les marchés étant bien approvisionnés, les deux contrats étaient proches de leur plus bas niveau depuis 2020.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,8% à 11,60 dollars le boisseau à 0641 GMT après avoir chuté à 11,29 dollars jeudi, son plus bas depuis novembre 2020.

Le maïs CBOT a augmenté de 0,8% à 4,28-1/4 $ le boisseau, après avoir glissé à 4,04 $ le 22 février, également le plus bas depuis novembre 2020.

Le blé a gagné 0,3% à 5,59-1/2 le boisseau, mais était proche de son plus bas niveau en trois ans de septembre, à 5,40 dollars, après que les prix aient chuté de 3,2% vendredi.

Une offre abondante de soja en provenance du Brésil, de maïs en provenance des États-Unis et de blé en provenance de Russie a incité les spéculateurs à accumuler d'énormes positions courtes sur les trois contrats CBOT.

Cela a fait baisser les prix, mais a rendu les marchés vulnérables aux épisodes de couverture des positions courtes qui accélèrent les mouvements de hausse des prix lorsqu'ils se produisent.

Les courtiers StoneX ont relevé vendredi leurs prévisions de production de soja brésilien - dont la récolte est en cours - à 151,5 millions de tonnes métriques, mais les consultants AgResource ont ramené les leurs à 143,92 millions de tonnes métriques.

Les analystes ont pour la plupart revu à la baisse les estimations brésiliennes ces dernières semaines, mais le pays regorge toujours de soja après une récolte record la saison dernière et surpasse les États-Unis sur les marchés d'exportation.

Les analystes de StoneX ont déclaré que les prix au comptant du Brésil avaient augmenté vendredi, mais que les acheteurs en Chine, le plus grand importateur, préféraient toujours les haricots brésiliens aux haricots américains.

L'Argentine, quant à elle, s'attend à une récolte exceptionnelle de soja, compensant toute perte de rendement au Brésil, la bourse des céréales de Buenos Aires ayant laissé inchangées ses prévisions de 52,5 millions de tonnes la semaine dernière.

Selon Tobin Gorey, analyste indépendant, les conditions météorologiques sont favorables en Amérique du Sud pour le moment, de sorte que les rendements ne devraient pas être affectés.

Pour le maïs, StoneX a abaissé ses prévisions de récolte brésilienne à 124,44 millions de tonnes et AgResource a réduit les siennes à 114,94 millions de tonnes.

La bourse des céréales de Buenos Aires a laissé inchangée son estimation de la récolte argentine de maïs pour 2023/24, à 56,5 millions de tonnes.

Les stocks mondiaux de maïs devraient atteindre leur plus haut niveau depuis cinq ans en 2024, connaissant ainsi leur plus forte expansion annuelle depuis sept ans.

Les grands spéculateurs ont réduit leurs positions courtes nettes sur le maïs et le blé CBOT au cours de la semaine du 27 février, mais ont augmenté leurs positions courtes nettes sur le soja.