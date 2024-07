Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade (CBOT) ont augmenté jeudi grâce à des achats d'aubaine et à des signes de reprise de la demande à l'exportation, après que le contrat le plus actif soit tombé à son plus bas niveau depuis près de quatre ans en début de séance, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le maïs ont baissé alors que des conditions météorologiques favorables ont stimulé les perspectives de récolte aux États-Unis, tandis que les contrats à terme sur le blé ont reculé et sont restés proches de leur plus bas niveau en quatre mois.

Le soja, référence du CBOT, était en hausse de 1 1/2 cents à 10,42-1/2 dollars le boisseau à 12 h 24 HAC (17 h 24 GMT), se redressant après une chute à 10,31-3/4 dollars, son niveau le plus bas depuis le 12 octobre 2020.

Le maïs CBOT a perdu 7-1/4 cents à 4,04-1/2 dollars le boisseau et le blé de référence a perdu 5-1/4 cents à 5,34 dollars le boisseau.

Le soja a bénéficié d'un coup de pouce après que le ministère américain de l'agriculture (USDA) a confirmé que les

des ventes privées

de 510 000 tonnes métriques de soja américain de la nouvelle récolte vers des destinations non divulguées. Cette annonce représente la plus importante "vente éclair" quotidienne de soja américain depuis novembre.

L'USDA a également confirmé la vente de 150 000 tonnes de farine de soja américain vers des destinations non divulguées.

Les ventes hebdomadaires de soja de l'USDA

de soja

de l'USDA étaient conformes aux

attentes du commerce

. Le gouvernement a indiqué que les ventes de soja de l'ancienne récolte au cours de la semaine du 11 juillet s'élevaient à 360 100 tonnes métriques et que les ventes de la nouvelle récolte s'élevaient à 375 000 tonnes.

Les contrats à terme sur le maïs du CBOT ont chuté en raison des perspectives de production élevées et d'une demande incertaine. Les ventes hebdomadaires à l'exportation de maïs américain de la campagne précédente ont totalisé 437 800 tonnes, ce qui est inférieur aux attentes du marché, tandis que les ventes de maïs de la nouvelle campagne ont totalisé 486 700 tonnes, selon l'USDA.

Compte tenu de l'abondance des stocks de maïs aux États-Unis, "je ne pense pas que les ventes hebdomadaires à l'exportation (de maïs) aient été suffisantes pour répondre à la demande", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

Sur le plan mondial, le Conseil international des céréales (CIC) a revu à la hausse ses

prévisions

pour la production mondiale de maïs en 2024/25 de 2 millions de tonnes pour atteindre 1,225 milliard de tonnes.

Le CIG a également relevé ses prévisions de récolte de blé de 8 millions de tonnes pour atteindre 801 millions de tonnes, un facteur qui a pesé sur les prix à terme du blé au CBOT.

Cette semaine, le blé a bénéficié d'un soutien sous-jacent de la part d'une multitude d'accords d'exportation mondiaux, notamment l'achat par l'Algérie d'une partie de sa production de blé.

l'achat par l'Algérie

d'environ 700 000 à 750 000 tonnes de blé dans le cadre d'un appel d'offres international, et l'achat par l'État égyptien

l'achat par l'État égyptien

de 770 000 tonnes de blé essentiellement russe. (Reportage de Renee Hickman ; Reportage complémentaire de Naveen Thukral et Sybille de La Hamaide ; Rédaction de Richard Chang)