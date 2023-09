Les cours du soja ont progressé vendredi dans un léger rebond technique par rapport à leur plus bas niveau en six semaines, tandis que le maïs et le blé ont également augmenté à la faveur d'achats à bon compte, mais les gains sur les trois marchés ont été limités par la vigueur du dollar américain, ont indiqué des analystes.

Le soja de novembre du Chicago Board of Trade (CBOT) s'est établi en hausse de 2-1/2 cents à 12,96-1/4 dollars, rebondissant après une chute à 12,92-1/2 dollars, le plus bas niveau du contrat depuis le 8 août. Certains négociants ont déclaré que le repli du marché en dessous de 13 dollars était le signe d'une faiblesse potentielle supplémentaire.

Le maïs de décembre du CBOT a terminé en hausse de 2 cents à 4,77-1/4 dollars le boisseau, se maintenant au-dessus du plancher de cette semaine de 4,67-3/4 dollars, le plus bas sur un graphique continu du contrat le plus actif depuis décembre 2020.

Le blé CBOT de décembre a gagné 3-3/4 cents pour s'établir à 5,79-1/2 dollars, après un début de baisse.

La fermeté du dollar a pesé sur les marchés à un moment où les céréales américaines ont déjà du mal à rivaliser sur le marché mondial de l'exportation avec les approvisionnements en blé de la Russie, le maïs et le soja brésiliens.

"Le plus gros problème que nous ayons actuellement est la demande de produits américains", a déclaré Jim McCormack, associé directeur d'AgMarket.net à Barrington (Illinois).

"Nos prix ne sont tout simplement pas compétitifs - la Russie pour le blé, l'Amérique du Sud pour le maïs et les haricots. Le dollar n'y est pas étranger non plus", a déclaré M. McCormack.

L'indice du dollar s'est maintenu à son plus haut niveau depuis six mois, soutenu par l'avertissement de la Réserve fédérale américaine selon lequel les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps que prévu.

Toutefois, la sécheresse qui sévit en Argentine et en Australie pourrait restreindre l'offre mondiale de blé plus tard dans la saison, tandis que la guerre en Ukraine reste un risque pour le commerce de la mer Noire.

Deux navires céréaliers ont appareillé cette semaine d'un port ukrainien de la mer Noire, les premiers depuis que Moscou a renoncé en juillet à un accord autorisant les exportations, alors que Kiev s'efforce de briser le blocus de facto de la Russie.

Le maïs et le soja fraîchement récoltés aux États-Unis sont venus s'ajouter à l'offre abondante de l'Amérique du Sud, bien que des doutes subsistent quant au potentiel de rendement des États-Unis à la suite du temps sec dans le Midwest ce printemps, tandis que les agriculteurs brésiliens sont confrontés à des conditions de semis sèches. (Reportage de Zachary Goelman à New York. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris, Naveen Thukral à Singapour et Peter Hobson à Canberra ; Montage par Alistair Bell et Timothy Gardner)