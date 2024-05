Le soja de Chicago a reculé vendredi, tandis que le maïs et le blé ont progressé avant la publication du rapport sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture, qui devrait faire état d'une offre mondiale importante.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Borad of Trade a baissé de 0,02% à 12,08-2/8 dollars le boisseau à 0409 GMT.

Les bilans américains et mondiaux devraient être "confortables" demain et le marché a négocié l'histoire des inondations brésiliennes", a déclaré Bergman Grains Research.

Les récoltes de soja et de maïs dans l'Etat brésilien du Rio Grande do Sul ont progressé lentement, selon les estimations de l'agence agricole Emater jeudi, ce qui confirme les craintes que les inondations continuent de perturber les travaux des champs et imposent de lourdes pertes aux agriculteurs locaux.

Les inondations dévastatrices qui ont frappé le Rio Grande do Sul devraient faire perdre aux agriculteurs environ 1,32 million de tonnes métriques de soja, affectant la production globale du plus grand producteur et exportateur mondial de l'oléagineux, a déclaré jeudi la société de conseil AgResource.

Le maïs a gagné 0,16% à 4,57-4/8 dollars le boisseau, tandis que le blé a augmenté de 0,31% à 6,39-4/8 dollars le boisseau.

Les régions russes de blé touchées par les gelées ce mois-ci vont réensemencer les cultures qui ont été tuées par le froid, a déclaré jeudi le ministère de l'agriculture cité par l'agence de presse d'Etat TASS.

La bourse des céréales de Buenos Aires a de nouveau averti jeudi qu'elle pourrait réduire ses prévisions pour la récolte de soja de 2023/24, actuellement de 51 millions de tonnes métriques, car le temps chaud et le manque de pluie dans le nord du pays ont conduit à des rendements plus faibles que prévu.

Les ports céréaliers argentins et les usines de trituration de soja dans la région entourant le grand centre de Rosario sont à l'arrêt en raison d'une grève nationale lancée jeudi, a déclaré le chef de la chambre d'exportation d'oléagineux du principal pays exportateur de céréales.

Le phénomène climatique El Nino devrait s'estomper d'ici juin mais pourrait être remplacé par le phénomène La Nina d'ici la seconde moitié de l'année, a déclaré jeudi un prévisionniste du gouvernement américain.

L'Iran n'importera pas de blé avant mars 2025, car il s'appuiera sur la production nationale, a déclaré jeudi un adjoint du ministère de l'agriculture, selon l'agence de presse iranienne Student News Agency.

Les investisseurs s'attendent à ce que les rapports mensuels de l'USDA sur la production agricole et sur les estimations de l'offre et de la demande agricoles mondiales (WASDE), qui doivent être publiés vendredi, fassent état d'une offre abondante aux États-Unis et dans le monde. (Reportage de Mei Mei Chu ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Varun H K)