Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont augmenté mercredi, le dollar américain ayant baissé par rapport à son plus haut niveau depuis 11 mois, mais les prix sont restés proches de leur plus bas niveau depuis 2021, en raison des signes d'une récolte américaine meilleure que prévu et d'un ensemencement rapide au Brésil.

Les prix du maïs ont également augmenté, mais le blé a chuté.

FONDAMENTAUX

* Les contrats à terme les plus actifs du Chicago Board of Trade (CBOT) sur le soja étaient en hausse de 0,5% à 12,79 dollars le boisseau à 0054 GMT. Le maïs CBOT a augmenté de 0,3% à 4,88-3/4 le boisseau et le blé a baissé de 0,2% à 5,67-1/2 le boisseau.

* Le soja a chuté d'environ 9 % au cours des cinq dernières semaines et a glissé jusqu'à 12,57 dollars mardi, égalant le plus bas niveau de 18 mois atteint en juin.

* Le renforcement du dollar américain a contribué à faire baisser les cours du soja, ce qui rend les graines en dollars plus chères pour les acheteurs munis d'autres devises et peut réduire la demande.

* La récolte américaine est bien avancée, augmentant l'offre sur le marché, et les données gouvernementales de cette semaine ont montré une légère amélioration de l'état des haricots.

* Le courtier en matières premières StoneX a relevé ses prévisions de rendement moyen du soja américain de 50,1 à 50,4 boisseaux par acre, estimant la production américaine à 4,175 milliards de boisseaux.

* Alors que les ventes privées de 265 000 tonnes métriques de soja américain à la Chine suggèrent qu'il y a des acheteurs sur le marché, les valeurs de base pour le soja expédié par barge vers la côte américaine du Golfe du Mexique et chargé pour l'exportation sont restées stables à la baisse mardi.

* Entre-temps, un rapport publié lundi a montré que les agriculteurs du Brésil, le plus grand producteur de soja au monde, plantaient de nouvelles cultures au rythme le plus rapide jamais enregistré.

* Le Brésil devrait produire une récolte record de soja cette année.

* Les importations de soja de l'Union européenne pour la saison 2023/24, qui a débuté en juillet, s'élevaient à 2,85 millions de tonnes métriques au 1er octobre, soit une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente, selon les données disponibles.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja, le maïs et l'huile de soja à Chicago et acheteurs nets de blé mardi, ont indiqué les négociants.

* En ce qui concerne le blé, le ministère américain de l'Agriculture a fait état d'un achat chinois de 220 000 tonnes de blé tendre rouge d'hiver américain - le premier achat par la Chine de cette classe de blé aux États-Unis depuis juillet 2021.

* Toutefois, les prix du blé sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans, à 5,40 dollars le boisseau, vendredi, le marché étant inondé d'exportations bon marché en provenance de Russie.

* L'Ukraine a déclaré mardi qu'elle espérait accélérer les exportations de céréales et d'autres produits agricoles dans le cadre d'un accord de guerre qui déplacera certains contrôles frontaliers de sa frontière très fréquentée avec la Pologne vers le port lituanien de Klaipeda.

* Deux navires supplémentaires se dirigent vers le port ukrainien d'Odessa, sur la mer Noire, a déclaré un législateur ukrainien.

* Les exportations de blé tendre de l'UE depuis le début de la saison 2023/24 en juillet ont atteint 7,39 millions de tonnes métriques au 1er octobre, soit une baisse de 24 % par rapport à l'année précédente, selon les données.

* Le Maroc devrait acheter 2,5 millions de tonnes, soit la moitié de ses besoins en blé tendre, à la France pour la saison se terminant en juin 2024, a déclaré le responsable de la région Maghreb au sein du groupe français de professionnels du blé Intercereales.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les actions asiatiques sont tombées à leur plus bas niveau depuis 11 mois mercredi, après qu'une nouvelle série de données économiques américaines ait envoyé les rendements du Trésor à de nouveaux sommets, tandis qu'une forte hausse du yen a fait spéculer les traders sur l'intervention des autorités japonaises sur le marché.