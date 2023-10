Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont augmenté mercredi, le dollar américain ayant baissé par rapport à son plus haut niveau depuis 11 mois, mais les prix sont restés proches de leur plus bas niveau depuis 2021, en raison des signes d'une récolte américaine meilleure que prévu et d'un ensemencement rapide au Brésil.

Les prix du maïs ont également augmenté, mais le blé a chuté.

"Nous constatons une augmentation de l'offre de soja, ce qui exerce une pression sur le marché", a déclaré Andrew Whitelaw, de la société australienne de conseil agricole Episode 3.

Les contrats à terme les plus actifs du Chicago Board of Trade (CBOT) sur le soja étaient en hausse de 0,6 % à 12,80-1/4 dollars le boisseau à 4h26 GMT.

Les prix ont chuté d'environ 9 % au cours des cinq dernières semaines et sont tombés à 12,57 dollars mardi, égalant le plus bas niveau de 18 mois enregistré en juin.

Le soja a été poussé à la baisse par un dollar américain plus fort, ce qui rend les fèves en dollars plus chères pour les acheteurs avec d'autres devises et peut réduire la demande.

La récolte américaine est bien avancée, ce qui augmente l'offre, et les données gouvernementales de cette semaine ont montré une légère amélioration de l'état des haricots.

Le courtier en matières premières StoneX a relevé ses prévisions de rendement moyen du soja américain de 50,1 à 50,4 boisseaux par acre, estimant la production américaine à 4,175 milliards de boisseaux.

Alors que les ventes privées de 265 000 tonnes métriques de soja américain à la Chine suggèrent qu'il y a des acheteurs sur le marché, les valeurs de base pour le soja expédié par barge vers la côte américaine du Golfe du Mexique et chargé pour l'exportation sont restées stables ou ont baissé mardi.

Par ailleurs, un rapport publié lundi a montré que les agriculteurs du Brésil, le plus grand producteur de soja au monde, plantaient de nouvelles cultures au rythme le plus rapide jamais enregistré.

Le Brésil devrait produire une récolte record de soja cette année.

M. Whitelaw a déclaré que le soja avait été soutenu par une hausse des prix du pétrole qui a favorisé l'éthanol, un carburant alternatif fabriqué à partir de plantes, y compris le soja. Mais si le prix du pétrole brut est resté supérieur à 90 dollars le baril, il a perdu 7 dollars par rapport aux sommets atteints la semaine dernière.

Les fonds de matières premières étaient vendeurs nets de soja et de maïs à Chicago et acheteurs nets de blé mardi, selon les traders.

Les contrats à terme sur le maïs de Chicago étaient en hausse de 0,1 % à 4,88 dollars le boisseau mercredi et le blé a baissé de 0,8 % à 5,63-3/4 dollars le boisseau. L'abondance de l'offre maintient les prix des deux cultures à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux depuis trois ans.

Le ministère américain de l'Agriculture a indiqué mardi que la Chine avait acheté 220 000 tonnes de blé tendre rouge d'hiver américain - le premier achat chinois de cette classe de blé aux États-Unis depuis juillet 2021.

L'Ukraine, grand exportateur de blé, a déclaré mardi qu'elle espérait accélérer les exportations de céréales et d'autres produits agricoles en déplaçant certains contrôles frontaliers de sa frontière très fréquentée avec la Pologne vers le port lituanien de Klaipeda.

Deux autres navires se dirigent également vers le port ukrainien d'Odessa, sur la mer Noire, a déclaré un législateur ukrainien.