Le soja de Chicago a encore perdu du terrain mercredi, se rapprochant de son plus bas niveau en trois semaines, tandis que le maïs était atone, les deux marchés étant sous pression après qu'un rapport du gouvernement américain a montré que les cultures avaient subi des dommages moins importants que prévu.

Les contrats à terme sur le blé ont reculé après avoir clôturé en hausse mardi, le resserrement de l'offre mondiale soutenant les prix.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,3% à 13,43-1/4 dollars le boisseau, à 02h38 GMT, non loin d'un plus bas de trois semaines de 13,40-3/4 dollars atteint mardi.

Le maïs est resté stable à 4,76-1/2 dollars le boisseau après avoir atteint 4,74 dollars mardi, égalant le plus bas de 32 mois du mois dernier, tandis que le blé a cédé 0,2% à 5,86-1/4 dollars le boisseau.

Dans son rapport mensuel sur les estimations de l'offre et de la demande de produits agricoles dans le monde, le ministère américain de l'agriculture (USDA) prévoit une récolte de soja de 4,146 milliards de boisseaux aux États-Unis et un rendement moyen de 50,1 boisseaux à l'acre.

Cette prévision a été revue à la baisse par rapport au mois précédent et contribuera à ramener les réserves nationales à leur niveau le plus bas depuis huit ans, mais il s'agit d'une révision à la baisse moins importante que ce à quoi les négociants s'attendaient.

Dans le même temps, le groupe d'oléagineux Abiove a déclaré que les exportations brésiliennes de soja devraient atteindre 99 millions de tonnes métriques en 2023, soit 500 000 de plus que ce qu'il prévoyait il y a un mois, dans le contexte d'une récolte brésilienne record.

Du côté des importations, le ministère chinois de l'agriculture a relevé son estimation des importations de maïs pour la campagne agricole 2022/23 qui se termine ce mois-ci de 500 000 tonnes métriques par rapport à l'estimation du mois dernier, pour atteindre 18,5 millions de tonnes.

Le ministère a également relevé ses estimations d'importations de soja pour la campagne 2022/23 de 4,66 millions de tonnes par rapport au mois d'août, à 99,86 millions de tonnes métriques, selon les estimations de l'offre et de la demande agricoles chinoises (CASDE).

Pour le maïs, l'USDA a relevé ses prévisions de production américaine à 15,134 milliards de boisseaux - la deuxième plus grande récolte américaine jamais enregistrée - avec des rendements moyens de 173,8 boisseaux par acre.

L'augmentation de l'offre américaine viendra s'ajouter à l'abondance des stocks mondiaux résultant d'une récolte massive au Brésil.

En ce qui concerne le blé, les prix sont tombés à leur plus bas niveau depuis 33 mois mardi, le marché étant inondé de céréales russes bon marché, mais les prix ont rebondi après que l'USDA a prévu des stocks mondiaux inférieurs aux prévisions.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, le maïs, la farine de soja et l'huile de soja sur le CBOT mardi, selon les traders. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats à terme sur le blé du CBOT, ont-ils déclaré.